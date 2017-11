Nadia Bengala/ La figlia Diana è sparita: “mi manchi”, la fuga a Londra e la lite con la madre (Domenica Live)

Nadia Bengala torna a Domenica Live: la figlia Diana è sparita dopo la fuga a Londra e la lite con la madre. "Mi manchi, accetto il tuo compagno anche se di 30 anni più vecchio"

19 novembre 2017 Niccolò Magnani

Nadia Bengala a Domenica Live

Torna ancora Nadia Bengala in tv nel salotto di Domenica Live e non solo per commentare l’immensa coda del caso Weinstein e Brizzi, la cosiddetta “Molestopoli”: parlerà ancora della figlia Diana che è sparita dopo l’ennesimo litigio sul fidanzato più grande di 30 anni, ormai mesi fa. Dopo gli appelli delle ultime settimane, l’ex Miss Italia 1988 torna anche oggi a raccontare gli ultimi sviluppi della sua triste vicenda familiare divenuta ormai di dominio pubblico dopo che la figlia non risponde più al telefono e neanche tramite amici/conoscenti fa più sapere qualcosa di sé alla madre qui in Italia. «L'ultima volta che l'ho vista eravamo a Londra e le ho detto che doveva lasciar perdere con quest'uomo, lui ha la mia età. Lei è sbottata, e non la vedo da quasi un anno. Mi manca. Voglio solo che sia felice, a prescindere da tutto. Forse sono stata una madre severa, un po' troppo presente, perché ho dovuto fare da madre e da padre», raccontava la Bengala giusto sette giorni fa nello stesso salotto dove riapparirà anche oggi. Ci saranno novità? Saranno arrivate alcune segnalazioni dopo l’appello che potete leggere qui sotto? Diana avrà lasciato qualche messaggio per la mamma? Tutti i dubbi saranno “svolti” tra qualche ora quando Nadia Bengala metterà di nuovo piede a Domenica Live..

L’APPELLO IN TV SETTE GIORNI FA

Sono passati solo 7 giorni e l’appello lanciato da Barbara D’Urso della ex miss Italia ha fatto parlare e molto non solo le cronache rosa e di spettacolo: «Lei non risponde al telefono, ha messo il blocco. Se vado a Londra, non so come trovarla. L'unica cosa che posso fare è chiedere informazioni ad altre persone per sapere se sta bene. La sua è una rivalsa, vuole far vedere che ce la può fare da sola», spiegava Nadia Bengala davanti al pubblico di Canale 5 con un direttissimo destinatario del suo appello, proprio la figlia Diana. La madre si dice pronta ad accettare il compagno della figlia, anche se di 30 anni più vecchio, ed è pronta a rilanciare anche l’intero rapporto madre-figlia da tempo segnato: «Non volevo parlarne in tv o su un giornale, ma ho amici giornalisti che mi hanno coinvolto in questa cosa. Ho accettato quest'uomo, perché se lei è innamorata va bene. Ho però visto che tante volte le cose tra loro non andavano», confessava sette giorni fa l’ex miss Italia ’88. Le lacrime poi hanno spezzato il racconto con la showgirl che ha dato appuntamento ad oggi per svelare gli eventuali nuovi sviluppi della fuga-silenzio della figlia Diana.

© Riproduzione Riservata.