OPERAZIONE VALCHIRIA/ Su Rai Movie il film con Tom Cruise (oggi, 19 novembre 2017)

Operazione Valchiria, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 19 novembere 2017. Nel cast: Tom Cruise, Carice van Houten e Kenneth Branagh, alla regia Bryan Singer. Il dettaglio.

19 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST TOM CRUISE E CARINE VAN HOUTEN

Operazione Valchiria va in onda su Rai Movie oggi, domenica 19 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola storica del 2008 che è stata diretta da Bryan Singer (I soliti sospetti, Superman returns, la saga cinematografica degli X-Men) e interpretata da Tom Cruise (Edge of tomorrow - Senza domani, Top gun, Mission impossible), presente anche nel ruolo di produttore, Carice van Houten (Black book, Brimstone, la serie tv Il trono di spade) e Kenneth Branagh (Thor, Cenerentola, Hamlet). Il film narra la preparazione dell'attentato ai danni di Adolf Hitler organizzato nel 1944 da alcuni massime cariche dell'esercito tedesco. Lo scopo dell'attentato era eliminare Hitler e formare un nuovo governo, che avrebbe avuto il compito di negoziare la fine della guerra con gli Alleati. La Germania appariva ormai sconfitta, anche se il Fuhrer non aveva intenzione di arrendersi all'evidenza. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

OPERAZIONE VALCHIRIA, LA TRAMA DEL FILM

Estate 1944. Il colonnello Claus von Stauffenberg (Tom Cruise), impiegato in Tunisia, è amareggiato per l'andamento della Seconda Guerra Mondiale, che dopo un inizio favorevole sta volgendo al peggio per la Germania. Il colonnello auspica una finta rapida per la Guerra, che rischia di devastare irrimediabilmente la sua patria. Durante un bombardamento della Royal Air Force, il colonnello perde un occhio e una mano e viene così rimpatriato. In Germania scopre che il malcontento verso l'operato del Fuhrer cresce in tutte le forze armate tedesche, mentre la situazione bellica è sempre peggiore e sempre più ufficiali vorrebbero vedere concluso il conflitto. Stauffenberg, insieme ad alcuni colleghi, organizza così un grande complotto, denominato Operazione Valchiria, per eliminare il Fuhrer e instaurare un nuovo governo che possa porre fine al conflitto, salvando il salvabile in una situazione sempre più critica. Il colonnello cerca di coinvolgere anche il generale Freidrich Fromm (Tom Wilkinson), comandante in capo dell'esercito. Quest'ultimo rifiuta di partecipare, ma assicura che non denuncerà al Fuhrer i colonnelli coinvolti. Nel frattempo, il complotto prende forma in modo definitivo e lo stesso Stauffenberg si incarica di compiere materialmente l'attentato alla vita di Hitler.

© Riproduzione Riservata.