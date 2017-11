PRODIGI 2017/ Pagelle prima puntata: Marco Boni, Samuele Giovanni Valenzano

Prodigi - La musica è vita: secondo appuntamento per lo speciale Unicef condotto da Anna Valle e Flavio Insinna. Di seguito le proposte tra top e flop.

19 novembre 2017 Rossella Pastore

Anna Valle e Flavio Insinna conducono Prodigi - La musica è vita

Inizio in sordina per Flavio Insinna, che torna su Rai 1 per Prodigi - La musica è vita. Subito chiede al pubblico: "Non sprecate colpi per me". Non che la platea sia armata; la traduzione non letterale è: "Basta applausi". Anna Valle è la prima a salire sul palco, tra i bambini prodigio. "È lei la vera protagonista". Intrusioni a parte, l'esibizione di Daniele Muzio da Bitonto è degna del più prezioso Zecchino d'Oro. Il piccolo Dany è perfetto nei panni del giovane Twist, che impersona nel mini-musical Oliver. Voto all'one baby show: 7. Alessandro Rosi da Poggio Bustone è bravissimo alla tromba. Mentre suona Per un pugno di dollari, Eastwood e Volonté replicano il loro iconico duello. Voto: 8. Lucrezia Cimino da Roma balla Kitri (Don Quixote). Il giudizio è rimesso a Carla Fracci: "Non pensare che il salto sia tutto". Concordi gli inquilini del piano di sotto. È poi la volta di Chopin da Noicattaro alias Samuele Giovanni Valenzano. Geniale l'intuizione di Insinna, che giustifica il doppio nome: "Ha quattro mani, suonano in quattro!".

Ancora danza con Giada Gallio di Pozzoleone. Bello l'appello della Fracci: "Questi talenti non devono lasciare l'Italia. Prego le istituzioni di fare tutto il possibile per valorizzarli". Qui non si parli di fuga di cervelli: è una fuga a gambe levate... in punta di piedi. Lucilla Mariotti da Ferrara è la Messi della musica. Il Maradona, beninteso, resta Samuele Giovanni. La Zingaresca per violino è incantevole nel suo dinamismo, e lei la reinterpreta magistralmente. Marco Boni da Avezzano è l'ultimo prodigio in gara. Marco ha gioco facile, con Hallelujah di Leonard Cohen. Quanto è inflazionato, il brano coheniano? Il Piccolo coro (non dell'Antoniano!) lo accompagna a una sola voce. La sua, di voce, è poco colorata. E non solo perché bianca. Nonostante le incertezze iniziali, è lui a trionfare.

