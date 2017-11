Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 19 novembre 2017

Oroscopo della giornata di oggi, domenica 19 novembre 2017. Previsioni di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Segni in fase di stallo e top, ultime notizie.

19 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 19 NOVEMBRE 2017

E' il momento di analizzare l'oroscopo di oggi, domenica 19 novembre 2017, andando a fare un'analisi segno per segno. Partiamo dall'Ariete e dal Toro. Bisogna capire quali sono gli obiettivi dell'Ariete e quali sono le persone utili al raggiungimento di un certo ideale. Con Marte e Mercurio favorevoli si può ragionare anche su questo. Adesso si può iniziare un progetto e non c'è più fase più eccitante per un Ariete dell'inizio. I nati sotto questo segno quando ultimano un progetto da una parte sono soddisfatti e dall'altra vanno in crisi perché si chiedono in futuro cosa faranno. Tutti gli impegni e tutte le iniziative sono una grande impresa. Migliora la situazione astrologica per il Toro che è in pieno conflitto. In famiglia si chiede più solidarietà. In questo periodo in cui ci sono molti pianeti in opposizione o ci si sente contro qualcuno o si ha bisogno di qualcuno che non c'è e di cui non si ha più traccia. Si è diffidenti e molto possessivi. Un po' di relax è opportuno.

IN FASE DI STALLO

Passiamo ad analizzare quei segni zodiacali che per la giornata di oggi, domenica 19 novembre 2017, vivranno una fase di stallo. Non sarà una giornata negativa, ma un momento di apatia generale che porterà a rimandare molte cose a domani. Il segno del Toro è diffidente e molto possessivo. Un po' di relax sarebbe opportuno. I Gemelli vivono un momento stressante, anche per dei problemi del passato che emergono in continuazione. Non sono stati dei mesi facili questi. Spesso per il Cancro, c'è da dire, che si guarda con occhio incuriosito alla trasgressione e i problemi si vanno a cercare. Ci si complica insomma la vita da soli. Non ci si deve dimenticare l'amore, c'è bisogno di questo sentimento. Il Leone è stanco e deve risolvere le sue battaglie con quella poca forza che gli rimane. E' un momento dove si cercano conferme che non arrivano o tardano a farlo. Serve comunque combattere con determinazione per ottenere i risultati che ci si è prefissati.

SEGNI IN CRESCITA

Iniziamo la nostra analisi dell'oroscopo di oggi, domenica 19 novembre 2017, dai segni in crescita. Lo facciamo andando a dare un'occhiata alla rubrica Latte e Stelle proposta dal noto astrologo Paolo Fox sulle frequenze dell'emittente radiofonica LatteMiele. Il Sagittario finalmente si prende delle rivincite. L'ingresso nel segno della Luna porta vigore fisico e grande entusiasmo. Anche se ci sono delle situazioni contrarie non ci si abbatte e si lotta con determinazione. L'amore si risveglierà a metà del prossimo mese quando anche in quel campo arriverà la felicità. Belle sensazioni in arrivo per il Capricorno che deve solo risolvere una questione economica che da un po' di tempo regala qualche pensiero. Sarà una domenica importante perchè se si riuscirà ad evitare di pensare a quest'ultima si potranno avere delle interessanti soddisfazioni. C'è voglia di nuovi progetti e di trovare una solidità interessante anche dal punto di vista economico.

