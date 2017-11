Rosa Perrotta / Da Barbara d’Urso per nuove rivelazioni sul caso delle molestie (Domenica Live)

Rosa Perrotta a Domenica Live, l'ex tronista campana del trono classico di Uomini e Donne, parlerà con Barbara d'Urso dopo le recenti rivelazioni da Massimo Giletti.

19 novembre 2017 Valentina Gambino

Anche Rosa Perrotta sarà in studio da Barbara d'Urso durante Domenica Live. Nel salotto televisivo della conduttrice ci sarà pure Clarissa Marchese, una delle maggiori accusatrici del regista Fausto Brizzi. "Rosa Perrotta sarà qui proprio sul caso molestie e dirà delle cose molto forti...", ha detto la ruspante presentatrice napoletana durante la breve parentesi dedicata al promo. Di recente, la modella napoletana era intervenuta sullo spinoso argomento anche nel corso della prima puntata de Non è l'Arena, andata in onda su La7 e condotta da Massimo Giletti. "Sono sempre stata più orgogliosa dei miei 'no' che dei miei 'sì'. Ma non mi ritengo migliore di chi non è stato capace di dire no. Sicuramente sono più forte e fortunata. Ho cominciato a fare la modella a 18 anni, quindi ne ho viste abbastanza di queste cose, e vi assicuro che si rinuncia a tanto dicendo no. È una scelta coraggiosa", ha affermato l'ex tronista di Uomini e Donne. Questo pomeriggio, l’argomento si farà probabilmente molto acceso, anche in vista delle nuove rivelazioni.

Rosa Perrotta da Barbara d’Urso, le nuove rivelazioni

Rosa Perrotta poi, intervistata da Massimo Giletti ha voluto raccontare l'accadimento nel dettaglio: "Ero fuori per lavoro, conosco una persona sui 50 anni, un agente o pseudo tale, che si accompagnava con una ragazza molto più giovane di lui perché poteva essere una mia coetanea. Questa persona cerca di avvicinarmi, trova i modi dicendomi: 'Sei molto bella e molto spigliata', sapendo che ero lì per fare la modella". Rosa poi afferma che l'uomo gli proponeva di conoscere persone potenti che avrebbero potuto dare una spinta forte alla sua carriera: "Lui mi contatta sempre più insistentemente, dicendomi 'Non perdere questa opportunità'. Però c'era il prezzo da pagare, un iter da seguire, il primo step era lui e poi dopo la conoscenza con altri, diceva che mi avrebbe messo anche in contatto con dei politici, ed io sono sparita!". L’ex tronista napoletana dopo queste delicate rivelazioni, ha deciso di approfondire il caso molestie anche in onda da Barbara d’Urso questo pomeriggio dalle 13.55 in poi.

