Rosy Abate – La Serie/ Anticipazioni seconda puntata: Rosy sola dopo la morte di Francesco (19 novembre)

Rosy Abate - La serie, anticipazioni seconda puntata 19 novembre: dopo la morte di Francesco e la fuga dei fratelli Sciarra, Rosy è sempre più sola e disposta a tutto per ritrovare Leonardo.

19 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Rosy Abate – La serie, lo spin off di Squadra Antimafia dedicato totalmente al personaggio più amato dal pubblico della famosa fiction di canale 5, ha debuttato ufficialmente domenica scorsa incollando davanti ai teleschermi 4.920.000 spettatori pari al 20.19% di share. Un grande successo per canale 5 che ha creduto nel progetto di Rosy Abate sin dal primo momento. Merito di una storia sempre ricca di colpi di scena ma anche dell’eccezionale cast, capace di trasmettere emozioni come se fossero reali. Giulia Michelin, così, è tornata a vestire i panni di un personaggio a cui è estremamente legata e che ormai sente totalmente sua. In Rosy Abate – La serie, il personaggio interpretato da Giulia Michelin ha cambiato vita. Dopo una prima puntata ricca di colpi di scena, cosa succederà nella seconda puntata, in onda, oggi domenica 19 novembre alle 21.10 su canale 5? Prima di leggere tutte le anticipazioni, vediamo cos’è successo finora. Dopo aver detto addio alla Sicilia, Rosy si è trasferita in Liguria dove ha assunto una nuova identità. Si chiama Claudia, in onore dell’amica scomparsa Claudia Mares, ha un fidanzato e lavora come cassiera in un supermercato. La sua vita, però, viene sconvolta quando due criminali riescono a rintracciarla per coinvolgerla nei loro traffici. In cambio, le dicono che il figlio Leonardo è ancora vivo. Sconvolta dalla notizia, pur di ritrovarlo, Rosy chiede aiuto a Filippo De Silva e stravolge tutta la sua vita. Rosy Abate torna ufficialmente sulla scena, dice addio al suo lavoro e riprende la sua vera identità. La sua decisione, però, non è senza conseguenze. Francesco, il fidanzato, scopre chi è davvero e si offre di aiutarla nella sua attività criminale. Francesco, però, in realtà, ha avvisato la polizia e, durante una pericolosa operazione, parte un conflitto a fuoco durante il quale Francesco, colpito da un proiettile, cade in mare.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Francesco, dopo aver tentato di aiutare la donna che ama, è morto. Rosy si sente profondamente in colpa, ma capisce di non potersi fermare e di dover continuare la sua missione criminale per poter riabbracciare il figlio Leonardo. I rapporti con i Marsigliesi, però, sono davvero complicati. I fratelli Sciarra, infatti, sono scappati con il carico di droga senza rivelare nuovi dettagli a Rosy su dove si trovi Leonardo. Rosy, furiosa per la presa in giro, torna ad essere la donna spietata che l’ha fatta diventare la Regina di Palermo e, con tutta la determinazione e la rabbia che ha nel cuore, si dice pronta a fare l’impossibile per trovarli. La battaglia di Rosy, però, non è affatto semplice. E’ rimasta completamente sola e Jean Bastelica, dopo aver scoperto che il figlio Simon è stato ucciso nel conflitto a fuoco, è furioso. Cosa farà Rosy? Riuscirà a trovare la forza per andare avanti per trovare il figlio Leonardo? Per farsi aiutare, la Abate potrebbe chiedere nuovamente l’aiuto di Filippo De Silva.

