SCELTA D'AMORE - LA STORIA DI HILARY E VICTOR/ Su Rai 3 il film con Julia Roberts (oggi, 19 novembre 2017)

Scelta d'amore - La storia di Hilary e Victor, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 19 novembre 2017. Nel cast: Julia Roberts e Campbell Scott, alla regia Joel Schumacher. Il dettaglio.

Il film Scelta d'amore - La storia di Hilary e Victor va in onda su Rai 3 oggi, domenica 19 novembre 2017, alle ore 21,15. Una pellicola romantica del 1991 che è stata diretta da Joel Schumacher (Batman & Robin, Ragazzi perduti, Un giorno di ordinaria follia) e interpretata da Julia Roberts (Pretty woman, Notting Hill, Il matrimonio del mio migliore amico), Campbell Scott (The amazing Spider-Man, Roger Dodger, The exorcism of Emily Rose) e Vincent D'Onofrio (Jurassic World, Full metal jacket, la serie tv Daredevil). La trama del film è stata tratta dall'omonimo libro di Martin Leinbach. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Hilary O'Neil (Julia Roberts) è una giovane donna di provincia. Quando scopre che il suo fidanzato la tradisce coglie l'occasione per cambiare completamente vita e lavoro. Victor Geddes (Campbell Scott) è un uomo malato di una rara forma di leucemia, che ha bisogno di costante supporto medico. Suo padre Richard (David Selby) cerca quindi un'infermiera privata da accompagnare al giovane. Anche Hilary si presenta al colloquio, ma Richard decide di scartarla perchè non la giudica adatta a seguire il figlio. Quest'ultimo però quando la vede se ne infatua e chiede al padre di poter avere come infermiera proprio Hilary. Nonostante il vieto imposto dal padre, la ragazza viene assunta e diventa così l'infermiera e assistente di Victor. Quest'ultimo, a causa della chemioterapia a cui si sottopone per contrastare la leucemia, soffre di continue crisi molto dolorose. Nonostante questo il rapporto fra i due diventa sempre più intimo. Lui è un ragazzo ricco e molto colto, mentre lei è povera e non ha avuto occasione di studiare, ma tra i due scatta rapidamente una scintilla che li farà innamorare. Anche la salute di Victor sembra in rapido miglioramento. In realtà l'uomo non soffre più di crisi perchè ha, in segreto, smesso di sottoporsi alla chemioterapia, e calma il dolore assumendo dosi sempre più massicce di morfina. Quando Hilary lo scopre convince Victor a riprendere le cure e contatta Richard perchè faccia ricoverare il figlio. Nel frattempo però la malattia è notevolmente peggiorata.

