STARGATE/ Su Italia 1 il film con James Spader e Kurt Russell (oggi, 19 novembre 2017)

Nel cast: James Spader, Kurt Russell e Alexis Cruz, alla regia Roland Emmerich.

19 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film di fantascienza nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST JAMES SPADER

Il film Stargate va in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 novembre 2017, alle ore 14.10. Una pellicola di fantascienza del 1994 che è stata scritta e diretta da Roland Emmerich (Indipendence day, The day after tomorrow, Godzilla) e interpertata da James Spader (Avengers - Age of Ultron, Secretary, Bella in rosa), Kurt Russell (Guardiani della galassia vol.2, The hateful eight, La cosa) e Alexis Cruz (Drag me to Hell, Tortilla heaven, Why do fools fall in love - Un ragazzo di talento). Il film è stato realizzato, nelle intenzioni di Emmerich, come il primo capitolo di una trilogia cinematografica, che non ha però mai visto la luce. Al film sono seguiti invece 3 serie tv a cui sono collegati 2 film usciti direttamente per il mercato home video.

STARGATE, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Anno 1928. In Egitto viene rinvenuta una gigantesca lastra di pietra e un grande anello con incisi dei geroglifici misti ad altri simboli sconosciuti. Le ricerche sul significato dei simboli e lo scopo del gigantesco manufatto continuano negli anni, finchè nel 1994 non sono in mano ai militari americani. Questi ultimi controllano un'equipe di studiosi capitanata dalla dottoressa Catherine Langford (Viveca Lindfors), figlia dell'archeologo che scoprì i misteriosi reperti. La donna richiede l'ingresso nel team di Daniel Jackson (James Spader), un archeologo dalle teorie poco ortodosse e quindi criticato dalla comunità scientifica. Secondo lui gli egizi furono in contatto con una civiltà aliena, richiamata in modo criptico nella loro arte. Il controllo del team è intanto stato affidato a Jonathan Jack O'Neill (Kurt Russell). Al suo arrivo Jackson dimostra subito la propria competenza correggendo al volo un errore di traduzione dei colleghi. Subito all'uomo viene mostrata la lastra di pietra e gli viene comunicata la datazione, 10.000 anni prima di Cristo. Jackson capisce subito che questa è una indiretta conferma delle sue teorie. Anche i simboli misteriosi rappresentano la realizzazione delle sue supposizioni, si tratta infatti di raffigurazioni di costellazioni. Grazie alla corretta interpretazione dei simboli e della loro sequenza sarà possibile attivare un antico portale in grado di mettere in comunicazione addirittura con un altro pianeta.

