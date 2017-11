Sara Battisti / Chi è la fidanzata di Jeremias Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip 2

Sara Battisti, ecco chi è la fidanzata di Jeremias Rodriguez: dopo la sua eliminazione nella Casa del Grande Fratello Vip, l'argentino confida di essere tornato con lei.

19 novembre 2017 Valentina Gambino

Sara Battisti torna con Jeremias Rodriguez

Dentro la Casa del Grande Fratello Vip, Jeremias Rodriguez è entrato con alle spalle una travagliata storia d'amore di circa un anno con Sara Battisti. Durante la sua permanenza in gioco, l'ex fidanzata gli aveva anche mandato un messaggio aereo affermando di aspettarlo fuori. Lui, dopo attimi di commozione, ha parlato della sua storia con lei e per Sara dalla sua bocca sono uscite solo parole molto positive. Poi invece, l'avvicinamento ad Aida aveva fatto infuriare non poco la ragazza che su Instagram ha voluto rompere il silenzio raccontando il suo punto di vista. "Rispondo solo perché dopo mesi di silenzio è giusto che io esprima il mio parere…. ho imparato a seguire il consiglio di guardare i fatti e non le parole e i fatti parlano da soli…. non c’è bisogno di vendette o bassezze da parte delle persone che sono fuori perché di bassezze ne stiamo già vedendo abbastanza…. la domanda è!? Bastano 60 giorni per distruggere rapporti veri costruiti con passione, amore, sacrifici e dolori? Se la risposta è sì non mi resta altro che distogliermi da questo schifo e sperare che tutto questo serva da lezione a chi non rispetta i sentimenti altrui o a chi cambia continuamente atteggiamento e pensiero… non mi dilungo…potrei continuare, ma evito per rispetto della mia persona", aveva confessato.

Sara Battisti torna con Jeremias Rodriguez

Intervistato da LetteraDonna, Jeremias ha confidato di uscire poco visto l'attuale trambusto, tra ospitate televisive e interviste: “Cerco di uscire il meno possibile, voglio stare tranquillo, almeno per ora, interviste a parte la sera non mi muovo da casa". Poi ha confessato di aver visto Carla Cruz una volta fuori dal GF Vip 2: “L’ho rivista ma solo quando sono entrato in studio. Ci siamo salutati ma non abbiamo parlato. Credo che anche per lei ormai sia acqua passata, come lo è Aida per me, di cui comunque mi rimane un bel ricordo". Proprio riguardo la Yespica, ha confidato che anche con lei è un capitolo ormai da archiviare in quanto: "L’altro giorno ho avuto la possibilità di parlare con Sara Battisti e ho riallacciato i rapporti con lei. Le ho raccontato tutto, la casa, i rapporti con gli altri concorrenti. Tutto. Ora sto con lei". Ma chi è Sara? Classe 1992, originaria di Milano è molto riservata e ci tiene alla sua privacy. La Battisti vive da sola ma ha un ottimo rapporto con i suoi genitori. Data la sua riservatezza, non si conoscono altre informazioni.

© Riproduzione Riservata.