Simona Izzo vs Cecilia Rodriguez/ “Una sirena come Belen. Cambi amore come fosse un canale” (Domenica Live)

Simona Izzo vs Cecilia Rodriguez: “Una sirena come Belen. Cambia amore come fosse un canale”. La regista rincara la dose a Domenica Live sul triangolo con Ignazio Moser e Francesco Monte

19 novembre 2017 Silvana Palazzo

Simona Izzo contro Cecilia Rodriguez

Duro attacco di Simona Izzo a Cecilia Rodriguez per il triangolo amoroso con Ignazio Moser e Francesco Monte protagonisti. La regista, già uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, a Domenica Live parlerà della sorella di Belen e della lettera che le ha scritto per parlarle del suo comportamento nel reality show. “Tutti i giorni mi ripetevi che Francesco era l'uomo della tua vita. E poi? In pochi giorni tutto è stato cancellato, dimenticato, hai cambiato amore come si cambia canale”, le ha scritto Simona Izzo attraverso le pagine di Di Più, il settimanale diretto da Sandro Mayer. La regista è tutt'altro che tenera nei confronti di Cecilia: “Siete una famiglia di sirene tu e Belen. Non sarà che come tutte le sorelle minori hai voluto emulare la tua sorella maggiore?”. Nel tritacarne mediatico finisce pure la showgirl argentina, che peraltro ha a più riprese preso le difese della sorella. Come reagirà all'ennesimo attacco di Simona Izzo?

SIMONA IZZO A DOMENICA LIVE: ATTACCO A CECILIA RODRIGUEZ

Domani, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip, potrebbe esserci un nuovo confronto tra Simona Izzo e Cecilia Rodriguez. E magari ci sarà modo anche di parlare della vicenda anche per Ignazio Moser, che la regista nella sua lunga lettera ha definito “un ragazzo che monta in sella alle ragazze come se fossero biciclette”. Un riferimento tutt'altro che elegante nei confronti del concorrente del reality show di Canale 5. Non è mancato neppure quello a Francesco Monte, al quale riserva invece un tono diverso, essendo la “vittima” di questa bufera mediatica. “Il mio ex marito Antonello Venditti cantava Ricordati di me, lui invece ti deve dimenticare”, ha scritto Simona Izzo sempre dalle pagine del settimanale Di Più. Sembra abbastanza evidente che la regista non ha gradito il modo in cui la sorella di Belen Rodriguez si è gettata tra le braccia del ciclista a poche ore dalla rottura con l'ex tronista di Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.