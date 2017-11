TEEN WOLF 6/ Anticipazioni del 19 novembre 2017: ci sarà un lieto fine? (finale di stagione)

Teen Wolf 6, anticipazioni del 19 novembre 2017, in prima Tv su Fox. I cacciatori attaccano il brano e Scott deve compiere un'azione estrema pur di salvare gli amici.

Teen Wolf 6, in prima Tv su Fox

TEEN WOLF 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 19 novembre 2017, andrà in onda l'ultimo episodio di Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su Fox. Sarà il 20°, dal titolo "La resa dei conti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: grazie al racconto di un sopravvissuto, Chris Argent (JR Bourne) scopre che Derek ha fatto una strage uccidendo diverse persone per ottenere una sostanza non ben identificata. Il cacciatore decide quindi di raggiungere l'ultimo luogo in cui è stato avvistato il mannaro, scoprendo che ha ottenuto una fiala di strozzalupo giallo. Mentre i due stanno per ritornare a Beacon Hills, Kate giunge sul posto ed avvia una sparatoria, riuscendo a ferirli entrambi ed a prendere lo strozzalupo. Rivela infine di essersi unita a Gerard per portare avanti il suo piano. Nel frattempo, Tamora (Sibongile Mlambo) continua a torturare Ethan (Charlie Carver) per istruire i suoi uomini sul tipo di armi che sono in grado di usare i mannari, dalle zanne agli artigli. Sicura che il gruppo sia ancora frenato dalla paura, mostra loro come sconfiggerli. Lo Sceriffo Stilinski (Linden Ashby) invece viene fermato dai poliziotti della sua stessa Centrale e gli viene intimato di tenersi alla larga dalla battaglia in corso. Al discorso di Tamora è presente anche l'Anuk-Ite e Nolan (Froy Gutierrez) inizia a credere che la donna stia vaneggiando. Viene tuttavia chiamato dalla consulente come esempio di come da soli si possa affrontare il branco. Aaron (Rhenzy Feliz) decide ancora una volta di tacere, mentre Tamora dota tutti i presenti delle armi di Gerard. Ridotto ormai in fin di vita, Ethan viene lasciato nelle mani di Aaron e di un'altra cacciatrice, mentre continua a ripere il nome di Jackson (Colton Haynes) invano. In quel momento, Lydia (Holland Roden) ha una visione del mannaro e ripete le sue stesse parole. Il giorno dopo, Nolan cerca di convincere Liam (Dylan Sprayberry) a seguirlo, mentre Peter (Ian Bohen) raggiunge Lydia e scopre che hanno lo stesso obbiettivo. Il mannaro intende infatti impedire che Malia (Shelley Hennig) si faccia del male, mentre la Banshee crede che sia la coyote che Scott (Tyler Posey) possano essere in pericolo. I due hanno infatti notato che le vie di comunicazione sono state interrotte da Tamora e dai suoi uomini e prevedono un attacco imminente. Intanto, Scott e Malia chiedono a Deucalion (Gideon Emery) di aiutarli ad allenarsi in previsione di confrontarsi con Anuk-Ite. I due vengono quindi bendati e sottoposti allo stesso allenamento affrontato da Deucalion in passato, ma i Cacciatori prendono di mira il deposito e riescono a ferire mortalmente il vecchio Alfa. Nolan invece convince Liam a seguirlo fino in ospedale, dove gli mostra alcuni mannari privi di coscienza tenuti in un reparto speciale e isolato.

ANTICIPAZIONI DEL 19 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 20 "LA RESA DEI CONTI"

Siamo arrivati alle battute finali della guerra fra mannari e cacciatori. Gerard decide infatti di mettere in atto il suo ultimo attacco contro Scott ed il suo branco, nel tentativo di portare a proprio vantaggio l'ultima battaglia. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Kate, mentre Stiles e Derek si uniranno di nuovo al branco per supportare gli amici. I due riescono infatti a salvare Scott e gli altri dall'attacco dei cacciatori, ma Deucalion non riuscirà a sopravvivere. Liberati anche Ethan e Jackson, il branco deve affrontare l'Anuk-Ite, che si trova nella scuola. Tamora riesce a ferire Scott, ma Derek lo cura poco prima di diventare pietra. Per riuscire a sconfiggere la creatura, l'Alfa dovrà compiereun gesto estremo per permettere a Stiles di mettere in atto il suo attacco. Più tardi, Kate ed il padre fuggono altrove, ma la donna si trasforma e lo aggredisce. Diverso tempo dopo, il branco e Beacon Hills saranno del tutto cambiati.

