TIZIANO FERRO/ Periodo di successo e nuova edizione de "Il mestiere della vita" (Che tempo che fa)

Questa sera Tiziano Ferro sarà fra gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma di punta di Rai 1, Che tempo che fa. Da poco è uscita una nuova edizione de Il mestiere della vita

Tiziano Ferro a Che tempo che fa

Tiziano Ferro, ospite stasera a Che tempo che fa, è ritornato in pista grazie alla pubblicazione del suo ultimo album, Il mestiere della vita. Si tratta del sesto disco per il cantautore italiano e dal titolo omonimo del suo ultimo e quinto singolo, attualmente in rotazione radiofonica e già consacrato all'Oro. L'album è stato tra l'altro rivisitato lo scorso 10 novembre, grazie a un riediting che ha unito il disco originale a un inedito contenente dei brani reinterpretati da Ferro in chiave acustica o urban e quattro tracce bonus. In una, dal titolo Valore assoluto, duetta con Levante, mentre in un'altra interpreta una cover di Luigi Tenco, sulle note di Mi sono innamorato di te. Questa sera Tiziano Ferro sarà invece fra gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma di punta di Rai 1, Che tempo che fa. Durante una sua recente intervista a Radio Montecarlo, il cantautore ha raccontato alla trasmissione Due come noi come il duetto sia una conseguenza della sua ossessione per Levante, di cui ha ascoltato il repertorio senza sosta e che alla fine lo ha spinto a voler unire le loro due voci.

TIZIANO FERRO, UN PERIODO DI SUCCESSO

Quella di Tiziano Ferro è senza dubbio una delle voci più in vista del panorama italiano, dopo un debutto significativo e una carriera rosea che continua a regalargli un successo dietro l'altro. Nella sua intervista a Due come noi, la trasmissione di Rosaria e Max di Radio Montecarlo, l'artista non ha nascosto di non voler partecipare a nessun tipo di talent show, soprattutto per via di una sua recente esperienza fallimentare in Spagna. In questo Paese, Ferro è riuscito a conquistarsi uno spazio tutto suo nel corso degli anni, tanto che tutte le sue hit vengono tradotte in lingua spagnola proprio per i fan stranieri. In questi giorni il cantautore ha inoltre partecipato al debutto di RadioItaliaLive, esibendosi con i brani Il mestiere della vita e Il conforto, a cui ha unito le hit del passato come E fuori è buio. Nei suoi interventi pubblici, Ferro ha inoltre rivelato più volte di essere riuscito a uscire dalla depressione proprio grazie alla sua musica, senza la quale non sarebbe nessuno. Sono trascorsi molti anni dall'ascesa al successo sulle note di Xdono, un brano che gli ha permesso di uscire da tante delusioni professionali e di allontanarsi dai demoni personali.

