Teen Wolf 7 / Ci sarà la settima stagione? Il finale della sesta chiude la serie tv (Anticipazioni e news)

Teen Wolf 7 ci sarà? Il finale di Teen Wolf 6 chiude la serie tv per decisione del network MTV, che dopo sei stagioni ha deciso di non rinnovare nonostante il grande successo

19 novembre 2017 - agg. 19 novembre 2017, 19.48 Mara Guzzon

Teen Wolf 7 non ci sarà (Facebook)

Teen Wolf 7 non ci sarà: la notizia è ufficiale. La sesta stagione della serie tv, la cui seconda ed ultima parte sugli schermi italiani sta per giungere a conclusione, sarà l'ultima. Sky Fox trasmetterà il finale oggi domenica 19 novembre 2017 alle ore 21,00, calando definitivamente il sipario su ciò che accadrà a Stiles e agli altri personaggi. L'episodio coinciderà proprio con il numero 100 e durerà 80 minuti, per raccontare in maniera estesa tutti i particolari sull'epilogo della storia sviluppata nel corso di sei stagioni totali. Chi ha amato Teen Wolf, quindi, dovrà rassegnarsi all'idea che non verranno realizzate nuove puntate, anche se qualche speranza rimane accesa dopo che il magazine americano Entertainment Weekly ha rivelato che potrebbe essere in lavorazione un reboot. La storyline potrebbe essere ripresa per dare vita ad un progetto firmato dallo stesso showrunner, Jeff Davis, anche se il progetto non è ancora stato confermato dal network MTV, che ha prodotto anche il precedente.

Teen Wolf 7, Le motivazioni della sospensione

E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la conferma che Teen Wolf non proseguirà, con MTV che ha deciso di fermare la produzione della serie tv nonostante il successo riscosso dalla sua uscita ufficiale, avvenuta nel 2011, in avanti. Il blog Teen Wolf Wikia ha annunciato che i primi problemi sarebbero iniziati dopo il passaggio della responsabile di produzione del network Susanne Daniels da MTV a Youtube. Questo campio ha lasciato un posto vacante preso succesivamente da Michael Klein, il quale ha preferito ridefinire la programmazione di MTV dando largo spazio ai reality show e penalizzando largamente le serie tv scripted (passate da 11 a 3). Questo imponente cambio di rotta ha portato alla decisione di ridefinire l'intera programmazione, a discapito di titoli fortissimi come Teen Wolf, che non è stato rinnovato e che quindi ha visto concludersi in suo ciclo di vita dopo 100 episodi seguiti dal pubblico – composto da giovanissimi e non solo - di tutto il mondo, Italia compresa.

