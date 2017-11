Tu sì que vales 2017 / Pagelle, top e flop della serata: le esibizioni dell'ottava puntata

Pagelle Tu sì que vales 2017, top e flop della serata: considerazioni sulle esibizioni viste ieri sera su Canale 5 nella trasmissione con Maria De Filippi, Mara Venier, Gerry Scotti e altri.

Gerry Scotti,Tu Si Que Vales

L'ottava puntata di Tu Si Que Vales va in archivio, dopo aver regalato ironia, leggerrezza e un pizzico di talento nel sabato sera di Canale 5. E' stato un appuntamento particolarmente proficuo dal punto di vista delle esibizioni, con tanti pollici in su da parte della giuria e pochissime bocciature. I concorrenti, a quanto pare, cominciano a sentire l'avvicinarsi della finalissima e il livello delle performance è salito. Chiaramente non sono mancati i classici momenti di trash durante la serata, ma ormai anche in Tu Si Que Vales ci siamo abituati a tutto. Così abbiamo visto Bruno Dream destreggiarsi in un balletto "sexy" con la stridente complicità di Mara Venier e Rudy Zerbi. Oppure la tenera commozione di Gerry Scotti per l'opera artistica di un talento rumeno, che ha voluto omaggiarlo con un dipinto a lui dedicato. Tra i personaggi particolari della puntata c'è anche un simpaticissimo imitatore di Gianni Morandi, che però non passa il turno essendo bocciato sia dal pubblico che dalla giuria.

Tu si que vales: le esibizioni

Il meglio della serata si è consumato quasi tutto nella prima parte della trasmissione. Glenn Folco ci sa fare con le sue acrobazie tennistiche e il pubblico, giustamente lo premia. La crociera messa in palio da Costa va a Gabriele Listrani, divertente cantante di ottantadue anni che commuove e coinvolge con Anima e Core. La performance trash di Bruno Dream riporta i telespettatori coi piedi per terra, in compenso però vediamo i giudici gestire goffamente un petardo giocattolo. Epica la scena in cui Gerry Scotti tenta di disinnescare il botto con il piede. A proposito di Gerry Scotti, anche nella puntata di ieri sera, la selezione di profili per la Scuderia Scotti è andata a gonfie vole. Alcuni, ormai, puntano direttamente ad entrare tra i prediletti del buon Gerry e le loro esibizioni sono riconoscibili in partenza. La prossima sarà la nona puntata di Tu Si Que Vales, l'appuntamento finale è sempre più vicino e da qui in avanti ci aspettiamo più spazio dedicato all'intrattenimento di qualità. Meno trash, più talento: questo sarebbe l'augurio.















































