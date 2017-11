UN PRINCIPE PER MAMMA/ Su Italia 1 il film con Kellie Martin (oggi, 19 novembre 2017)

Un principe per mamma, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 novembre 2017. Nel cast: Kellie Martin e Simon Kassianides, alla regia Ron Olivier. La trama del film nel dettaglio.

19 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST KELLIE MARTIN

Un principe per mamma va in onda su Italia 1 oggi, domenivca 19 novembre 2017, alle ore 16.30. Un film del 2011 che è stato diretto da Ron Olivier (Beethoven - Alla ricerca del tesoro, Dennis - La minaccia di Natale, Harriet the spy) e interpretatao da Kellie Martin (In campeggio a Beverly Hills, le serie tv E.R. - Medici in prima linea e La libreria del mistero), Simon Kassianides (L'amore criminale, Quantum of solace, Desert dancer) e Kiernan Shipka (Quando c'era Marnie, The Blackcoat's Daughter, Cani e gatti - La vendetta di Kitty). Il film è una produzione britannica ma è stato interamente girato negli Stati Uniti, principalmente a San Francisco. Proprio negli USA il film ottenne un buon successo di pubblico, grazie anche alla distribuzione nel periodo natalizio. In Italia il film è invece stato distribuito direttamente per il mercato home video. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN PRINCIPE PER MAMMA, LA TRAMA DEL FILM

Percival (Simon Kassianides) è un membro della famiglia reale inglese che viene mandato negli Stati Uniti per organizzare un matrimonio combinato. Mentre passeggia vicino al Golden Gate Park a San Francisco, l'uomo viene aggredito e oltre ad essere derubato di tutto, Percival perde la memoria a causa di un colpo in testa e si risveglia così senza ricordi e senza documenti. Zoe (Kiernan Shipka) è una bambina delle elementari, durante l'ora di scienze, non trova il coraggio per sezionare una rana viva ma decide di andare dopo la scuola a liberarla. Si reca quindi al Golden Gate Park e libera la rana in uno stagno dopo averle dato un bacio. Quando, scomparso l'animale, le appare davanti Percival, che stava vagando per il parco in stato confusionale, la ragazzina si convince di avere trasformato la rana in un principe con il suo bacio. Privo di ricordi, Percival si convince a sua volta di essere un principe ranocchio dopo aver ascoltato il racconto della bambina. Zoe decide di adottare il suo principe smemorato, ma sa che sua madre Gwen (Kellie Martin) non gli permetterà mai di tenerlo a casa. Zoe si inventa così il ruolo di Tato Reale per inserire in modo più semplice il principe nella casa dove vive da sola con la madre da poco rimasta vedova.

© Riproduzione Riservata.