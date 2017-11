Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani scioglie i dubbi: pronta a riconquistare Giorgio! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani scioglie i dubbi sui suoi reali sentimenti. La dama è pronta a riconquistare Giorgio Manetti!

19 novembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

I primi indizi concreti che hanno effettivamente confermato che l'amore di Gemma Galgani per Giorgio Manetti sono arrivati nel corso delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne andate in onda. L'arrivo di Barbara Cappi in studio per la presentazione del suo nuovo libro è stato per la nota dama un vero e proprio tuffo al cuore. D'altronde la scrittrice le ha subito fatto notare che la protagonista del suo libro, la signora Anna, le ricorda tanto la Galgani: «Assomiglia a Gemma perché non molla. Ha il cuore di una bambina e inciampa in cose terrificanti. - ha infatti dichiarato in studio la Cappi - È una donna che non si arrende, ma che si aspetta sempre una serie di cose dall’uomo, senza averle, e quest’attesa frustrata la rende infelice. Quando si accontenta di quello che un compagno può darle, rompe l’incantesimo».

GEMMA E GIORGIO: LA COPPIA VERSO L'ATTESO LIETO FINE?

Parole che inevitabilmente hanno riportato Gemma a quella lettera scritta per Giorgio e questi ricordi si sono trasformati in lacrime. Di fronte a tale reazione, Maria De Filippi le ha chiesto la motivazione delle sue lacrime, così Gemma ha chiarito: «Barbara è stata ispiratrice della lettera, che non ha avuto un risultato felice, ma è stato un momento molto importante perché ha concentrato tutto quello che non riuscivo a dire. Non ho detto scusa, ma erano altre parole». Le registrazioni successive, con tanto di bacio e invito a cena, saranno la conferma del fatto che Gemma è ancora molto innamorata di Giorgio. Questo ci fa perciò sospettare che sia pronta a tutto per riconquistarlo, riaprendo una parentesi che sembrava chiusa da tempo.

