Uomini e Donne/ Anticipazioni: in arrivo una puntata speciale dedicata alle nuove coppie? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: in arrivo una puntata speciale dedicata al dopo scelta delle nuove coppie appena formatesi nello studio di Canale 5?

19 novembre 2017 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Al trono classico di Uomini e Donne, Mattia Marciano, Alex Migliorini e Sabrina Ghio hanno fatto la propria scelta. All'appello per il primo trono di questa edizione manca solamente Paolo Crivellin, che potrebbe scegliere proprio nel corso della prossima registrazione. In vista di questa ci si chiede tuttavia se, come spesso è accaduto nelle precedenti edizioni, la redazione di Uomini e Donne deciderà di dedicare una puntata al dopo scelta delle coppie appena formatesi in studio. Si potrebbe infatti partire da Mattia Marciano e Vittoria Deganello che, pur non avendo riscosso grande successo in fatto di ascolti per la loro scelta, potrebbero "rifarsi" mostrando al pubblico come sono come coppia.

PUNTATA SPECIALE SUI DOPO-SCELTA IN ARRIVO?

Si potrebbe allora proseguire con Alex Migliorini e Alessandro D'Amico: il pubblico del dating show di Canale 5 è infatti curioso di scoprire se i due abbiano poi deciso di rimanere a Verona o poi di trsferirsi ad Ibiza dove vive Alessandro. Non ci sarebbe il dopo scelta di Sabrina Ghio che purtroppo ha ricevuto il no da Nicolò Raniolo, uscendo dal programma da single. Potrebbe però in questa ipotetica puntata speciale intervenire, svelando com'è andata poi all'uscita da Uomini e Donne dopo la grande delusione del no. Si potrebbe così concludere con il dopo scelta di Paolo Crivellin, la cui scelta molto probabilmente ricadrà su Angela Caloisi. Sarebbe sicuramente una bellissima sorpresa per il pubblico del trono classico che potrebbe inoltre risollevare gli ascolti che, rispetto al trono over, sono solitamente più bassi.

