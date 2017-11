AMICI 17 CASTING/ Nuovi ballerini e cantanti cercano di conquistare un banco nella scuola (oggi, 2 novembre)

Oggi, giovedì 2 novembre, alle 13.50 su Real time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda la quarta puntata di Amici Casting, con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta.

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino



Oggi, giovedì 2 novembre, alle 13.50 su Real time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda la quarta puntata dei casting della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Fino al 17 novembre, dal lunedì al venerdì, andranno in onda le audizioni degli aspiranti concorrenti (ballerini e cantanti), che verranno supportati dai ballerini Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Il primo pomeridiano di Amici 17 su Canale 5 andrà, infatti, in onda in diretta sabato 18 novembre 2017. In questa occasione verrà formata la nuova classe. In attesa di scoprire chi saranno i ballerini e i cantanti che oggi pomeriggio cercheranno di candidarsi al banco di Amici, rivediamo cosa è successo nella puntata di ieri, 1 novembre.

LA TERZA PUNTATA DI AMICI CASTING

I primi a esibirsi sono i ragazzi del gruppo Black Soul Trio, direttamente dalla Puglia, che si presentano con la cover di Hallelujah: “Passiamo dai classici a pezzi più divertenti. Meritiamo il banco perché abbiamo molto da dire. Cerchiamo di portare la nostra terra ovunque andiamo”, ha detto il frontman. Il gruppo si candida al banco di Amici. Tocca poi a Orion, ballerino spagnolo di 21 anni: “Quando ballo, è un momento magico. Sono forte anche nella danza contemporanea. Sono battagliero. Il mio punto debole è la pulizia”, dice il ballerino classico presentandosi ai microfoni dei due supporter. Anche Orion conquista la possibilità di entrare nella classe di Amici. È il turno di Aurora, che con la canzone “Le tasche piene di sassi” non supera il test. Ci prova anche il rapper Big Rule, che è stato vittima di bullismo. Non riesce a candidarsi al banco di Amici.?Si torna alla danza con Marco, ballerino di latino-americano, che balla con Timea: anche lui non riesce a superare il test. Sale sul palco Federico, cantautore che presenta due inediti, che viene ammesso alla prima puntata del 18 novembre. La cantante Francesca e il ballerino di hip-hop Lorenzo non superano l’ostacolo dei casting.

