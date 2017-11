ANGELA TUCCIA / E Massimo Giletti: è di nuovo amore? Chi è l’attrice di Un posto al sole

Massimo Giletti e Angela Tuccia sono tornati insieme? Il settimanale Novella 2000 conferma che il conduttore di La7 e l'attrice si sono riavvicinati.

02 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Massimo Giletti e Angela Tuccia

Nuovo lavoro e nuovo amore per Massimo Giletti. Il conduttore dopo il turbolento addio dalla Rai, debutta in prima serata domenica 12 novembre su La7 con il suo nuovo programma modello Arena, con cui sfiderà Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa su Rai 1. Ma anche in amore ci sono delle novità. Sembra, come rivela Novella 2000, che il conduttore si sia riavvicinato alla modella e attrice Angela Tuccia. I due si frequentano da più di 5 anni: “L’ho conosciuta questa estate durante la presentazione di un premio in provincia di Avellino, era la quinta edizione del Tommariello d'oro, un riconoscimento per gli irpini illustri”, aveva detto Massimo Giletti a maggio 2012 al settimanale Grand Hotel. Ma dopo la loro rottura i due sono stati avvistati insieme più volte: nel 2016 sono stati "pizzicati" insieme allo stadio per la partita Juve-Milan, mentre lo scorso agosto sono stati avvistati insieme a un evento romano. Che Giletti e la Tuccia siano solo rimasti in buoni rapporti? Le fonti di Novella 2000 - amici del giornalista - confermano che c’è di più. Ricordiamo che Giletti è sempre stato molto riservato sulle sue storie d’amore, anche quando è stato legato alla Clerici, alla Todini e alla Moretti.

CHI È ANGELA TUCCIA?

Oggi nella vita di Massimo Giletti sembra essere tornata Angela Tuccia. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Nata ad Arbon in Svizzera, Angela (37 anni) ha origini campane. Ha studiato chimica e tecnologia farmaceutica all’Università di Napoli, ma poi ha seguitio diversi corsi di portamento, dizione posa fotografica e video acting presso la Elite Model Management di John Casablancas. Angela anche seguito dei corsi di teatro e recitazione ad Avellino, sua città di origine. In televisione ha partecipato a "Veline" (classificandosi terza), Markette con Chiambretti e a Paperissima. Dal 2007 al 2009 è stata una delle professoresse de L’Eredità di Carlo Conti. Dal 2015 è entrata a far parte del cast della famosissima soap opera partenopea di Rai 3 Un posto al sole. Nella soap ha interpretato Miriam, la bella e disinvolta ex compagna di liceo di Serena Cirillo che ha portato zizzania tra l’amica e il marito Filippo.

