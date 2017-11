Andrea Radice/ Video, Mara Maionchi per il secondo Live gli assegna "Make It Rain" (X Factor 2017)

Secondo Live Show, il concorrente Andrea Radice della squadra degli Over capitanata da Mara Maionchi, dovrà esibirsi nel brano ''Gulding Light" cover di Ed Sheeran.

Andrea Radice dovrà esibirsi in Make It Rain di Ed Sheeran per questa seconda puntata dei Live Show di X Factor 2017. Il brano è una cover del cantante britannico, mentre in origine è stata composta dal cantautore suo connazionale, Foy Vance, la cui versione è stata successivamente pubblicata nel suo album dal vivo Live at Bangor Abbey. La versione di Sheeran l'abbiamo ritrovata nella settima stagione della serie tv Sons of Anarchy e stasera la ritroveremo sul palcoscenico dell'X Factor Arena. La scelta di Mara Maionchi non poteva che essere più indovinata per un cantante che ha ancora molto da dimostrare e che potrebbe riuscire con questa nuova esibizione ad aumentare ancora di più il livello della qualità richiesta dal talent. Andrea deve solo fare attenzione alla concentrazione, sua nemica nella prima esibizione, e pensare con maggiore precisione al contesto in cui si trova. Una bravura come la sua è infatti sotto agli occhi di tutti i giudici, ma proprio per questo e soprattutto inq questa fase del programma, deve riuscire a dimostrare di superare persino se stesso.

ANDREA RADICE, UNA PARTICOLARITÀ VOCALE

Gli Over di X Factor 2017 potrebbero dare il massimo proprio con Andrea Radice e con la sua particolarità vocale. Il pubblico italiano dimostra di essere stato del tutto conquistato non solo dalla sua simpatia, ma anche dalle sue abilità sul palco. I commenti registrati sui social sono infatti del tutto positivi e questo nonostante l'ultima esibizione non abbia permesso ad Andrea di emergere in tutto il proprio splendore. Secondo Mara Maionchi, la presenza della ballerina scelta per la coreografia ha spinto il concorrente oltre il limite e non gli ha permesso di mantenere la cocnentrazione. Andrea crede invece che la sua performance sia stata piena di imprecisioni, come ha sottolineato al Daily, ma è convinto di poter stravolgere il giudizio ottenuto nella prima puntata dei Live. Da non sottovalutare inoltre che Radice è un vero e proprio animale da palcoscenico ed anche se effettivamente la coreografia può aver giocato a suo sfavore nella fase precedente del programma, rimane comunque uno dei suoi punti di forza. Il concorrente rimane infatti uno dei più completi degli Over, soprattutto dal punto di vista dinamico e della presenza sotto ai riflettori.

X FACTOR, AL PRIMO LIVE CON SUPERSTITION DI STEVIE WONDER

Andrea Radice non è riuscito a dare il massimo durante la sua prima esibizione ai Live di X Factor 2017. Sulle note di Superstition di Stevie Wonder, il concorrente degli Over ha potuto infatti contare su una coreografia sexy scelta da Luca Tommassini e che lo ha portato a mostrare qualche incertezza. Andrea si è esibito per ultimo sul palco del talent di Sky Uno ed anche se le sue capacità artistiche sono state elogiate dai giudici, il brano che Mara Maionchi ha scelto per lui non ha riscosso lo stesso successo. Secondo Manuel Agnelli infatti la coach degli Over avrebbe potuto spingersi maggiormente con un timbro vocale come quello di Radice, che in questo caso si è dimostrato privo di personalità.

Anche Levante ha sottolineato che la chiave soul scelta per la sua esibizione potrebbe aver oscurato le sue doti canore, tutti punti che sia il concorrente che la coach degli Over intendono migliorare nel secondo Live Show. Per la Maionchi è evidente che il concorrente abbia il ritmo nel sangue e sia avvantaggiato dalle origini partenopee, ma forse la presenza della ballerina ha compromesso il risultato della sua esibizione.

