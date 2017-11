Annamaria e Vincenzo/ Uomini e donne, arriva la rottura tra Buddismo e lontananza?

Annamaria e Vincenzo sono pronti a tornare al centro dello studio per la rottura definitiva? Uomini e donne regala un nuovo colpo di scena ai fan tra Buddismo e lontananza, ecco cosa vedremo

02 novembre 2017 Redazione

Vincenzo e AnnaMaria, Uomini e donne

Il momento della verità è arrivato e Tina Cipollari già gongola al solo pensiero che oggi, 2 novembre, la nuova puntata del trono over regalerà ai fan rivelazioni interessanti su due dei protagonisti di Uomini e donne. Ma di chi stiamo parlando? Ma di uno dei rivali dell'opinionista ovvero Vincenzo. Il neo cavaliere di questo inizio edizione del programma, ha già mandato in crisi l'opinionista più di una volta ma, con l'arrivo di AnnaMaria tutto è cambiato. La dama ha detto cose bellissime del suo nuovo amico tanto che anche Tina era pronta a rimangiare tutto quello che ha detto almeno fino ad oggi quando i due torneranno in mezzo allo studio per una discussione che ha il sapore della rottura. Vincenzo sembra pronto a tornare sui suoi passi per una "serie di difetti" che ha riscontrato nella sua nuova amica.

I "DIFETTI" DI ANNAMARIA

Vincenzo chiederà ad Annamaria di lasciare il Buddismo, annoverato tra i suoi difetti, ma anche di andare a vivere da lui visto che sono troppo lontani per riuscire a vivere la loro relazione. I due finiranno per discutere e la dama arriverà ad alzarsi dalla sedia per scontrarsi con Vincenzo e Tina Cipollari ha avuto modo di confermare tutto quello che pensava di lui. I difetti trovati dall'uomo sono solo un modo gentile per riuscire a liberarsi della dama e continuare a conoscere altre signore dopo quello che è successo nelle scorse settimana oppure no? Le novità non mancheranno così come le discussioni che non finiranno molto in fretta, i due chiuderanno la loro amocizia e torneranno a conoscere altre persone?

