BELEN RODRIGUEZ / I fratelli Cecilia e Jeremias protagonisti in tv: "Ha fatto un grosso casino"

Belen Rodriguez: i fratelli Cecilia e Jeremias continuano ad essere protagonisti al Grande Fratello Vip 2 con delle dichiarazioni molto forti sul loro passato.

02 novembre 2017 Annalisa Dorigo

La famiglia di Belen Rodriguez continua ad essere grande protagonista della televisione italiana: mentre la modella più chiacchierata del gossip continua a trovarsi alla conduzione di Tu sì que vales, i suo fratelli Cecilia e Jeremias proseguono la loro lunga e complicata avventura al Grande Fratello Vip 2. La prima si trova coinvolta in un pericolo avvicinamento a Ignazio Moser, con le ben note conseguenze per la sua storia d'amore con Francesco Monte, lasciato in diretta nella serata di lunedì. Per quanto riguarda Jeremias, invece, giorno dopo giorno il suo grande segreto comincia ad essere svelato. Lui era stato il primo a parlare di alcuni avvenimenti di cui non va fiero e qualche ora fa anche Cecilia è tornata sull'argomento, precisando qualche dettaglio su quanto accaduto: "In Argentina ha fatto un grosso casino, mio padre l’ha rinchiuso. Non voleva che lui uscisse e l’ha chiuso dentro casa. Io sono volata in Argentina, lui piangeva e ha chiesto di rimanere solo con me. Mi sono messa sul divano con lui e siamo stati soli, purtroppo non si è sfogato, siamo stati uniti senza parlare".

Belen Rodriguez e il passato dei suoi fratelli

Sempre davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2, Cecilia ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sorella Belen Rodrguez e sul fratello Jeremias. Su di lui ha aggiunto: "Nei momenti più strani di Jeremias era difficile parlare con lui. Belen non ci riusciva. Lui quando sta male non vuole parlare, quando stava così e aveva quei momenti era difficile, devi saperlo prendere. Io stavo con lui in silenzio. Lui voleva stare solo con me. Non voleva parlare, cercava solo coccole, vuole essere coccolato". Dopo le recenti novità e alla momentanea rottura con Francesco Monte, Belen si è fatta da parte evitando di esprimersi riguardo le dichiarazioni dei fratelli. Continua a sostenerli, su questo non ci sono dubbi, ma allo stesso tempo evita di prendere apertamente posizione come da lei fatto in precedenza. Jeremias questa settimana non è in nomination, quindi le polemiche relativa ad una possibile votazione 'fasulla' sono state accantonate. Ovviamente fino al prossimo passo falso...

