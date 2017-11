Barbara Berlusconi/ Da Valaguzza a Pato fino a Lorenzo Guerrieri: quanti uomini e figli...

Barbara Berlusconi, nata ad Arlesheim il 30 luglio del 1984, è una dirigente d'azienda italiana, presidente di Fondazione Milan e consigliere nel CdA di Fininvest. Nata in Svizzera nell'estate del 1984, è figlia di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, sposata in seconde nozze nel 1990. Nel settembre 2003 entra a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest S.p.A. per poi entrare a far parte, nell'aprile 2011, del consiglio di amministrazione dell'A.C. Milan. Ha una laurea triennale in Filosofia conseguita con 110 e lode nel 2010 all'Università Vita-Salute San Raffaele. Insieme ai fratelli Eleonora e Luigi possiede la Holding Italiana Quattordicesima, cui fa capo il 21,43% di Fininvest. Nel dicembre 2013 Barbara viene nominata dal consiglio di amministrazione dell'A.C. Milan nuovo vicepresidente e amministratore delegato con delega alle funzioni sociali non sportive. Il 13 aprile 2017, dopo la cessione del club all'imprenditore cinese Li Yonghong, rimane nell'ambiente rossonero come presidente della Onlus Fondazione Milan.

BARBARA BERLUSCONI, VITA PRIVATA E CURIOSITÀ

Barbara Berlusconi ha tre figli: Alessandro ed Edoardo, nati dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza, e Leone, nato il 14 novembre 2016 dal compagno Lorenzo Guerrieri. Tra il 2011 e il 2013 è stata sentimentalmente legata al calciatore brasiliano Alexandre Pato. Ora è in attesa del quarto figlio, e dopo tre maschi, è facile immaginare che Barbara stia cercando il fiocco rosa. Per Silvio Berlusconi sarà l’undicesimo nipote. Intanto due giorni fa ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti Fondazione Milan: "A breve compirà 15 anni, siamo una realtà attiva su tutto il territorio italiano, abbiamo fatto iniziative anche nel mondo. Ci concentriamo sui bambini, sui ragazzi, siamo presenti in tante città italiane, in quartieri di grande difficoltà. Il bilancio è assolutamente positivo, c’è sempre tanto da fare, ci auguriamo di portare avanti iniziative per il mondo dei giovani".

