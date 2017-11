Beautiful / Katie trova la conferma ai suoi sospetti sui Quidge (Anticipazioni 2 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 2 novembre: Katie scopre che i suoi sospetti su Ridge e Quinn erano veri e rimprovera duramente il suo ex cognato. Sally è ancora indecisa.

02 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Dopo la pausa avvenuta in occasione della festività di Ognissanti, Beautiful torna oggi su Canale 5 nel suo tradizionale orario delle ore 13:40. Si ripartirà dalla decisione di Brooke di porre fine alla sua relazione con Ridge, dopo avere assistito in prima persona al bacio scambiato sulla spiaggia di Sidney. La Logan ha deciso di non parlare ad Eric di quanto accaduto, ma allo stesso tempo ha messo le cose in chiaro con lo stilista: tra loro è tutto finito! La notizia del mancato matrimonio australiano della coppia si diffonderà velocemente tra i parenti della coppia. Purtroppo, però, nessuno dovrà scoprire le vere motivazioni che li hanno portati alla rottura per evitare che Eric soffra a causa dell'errore commesso dalla moglie. L'unica a giungere a veloci conclusioni sarà Katie, che già prima della partenza per l'Australia aveva dei dubbi sul possibile flirt dei Quidge. Proprio lei finirà per rimproverare l'ex fidanzato, trovando la conferma della correttezza dei suoi sospetti.

Beautiful: Sally accetta le richieste di Shirley?

Anche nella puntata di Beautiful di oggi si tornerà a parlare del progetto delle Spectra per rubare i bozzetti della Forrester Creations. Come dichiarato apertamente da Shirley, sarà questa l'unica possibilità per evitare che la casa di moda finisca in bancarotta. La rossa stilista dovrà quindi mettere da parte i dubbi e soprassedere per qualche tempo ai suoi sentimenti per Thomas: il sacrificio sarà poi ripagato dal successo della Spectra Fashions! Sally si troverà quindi costretta ad assecondare le richieste della nonna, mentre alla Forrester Creations qualcuno sarà completamente ignara delle sue vere intenzioni. Coco vivrà con la massima serenità la sua bella amicizia con R.J. a sua volta alle prese con la sua prima vera cotta. Entrambi non potranno sospettare che dentro al ciondolo indossato dalla stagista, si trova una telecamera in grado di spiare qualsiasi movimento della ragazza.

