CAMILLE CABALTERA/ Video, Levante per il secondo Live le assegna ‘Chandelier’ di Sia (X Factor 2017)

Video, la concorrente Camille Cabaltera della squadra degli Under Donne capitanata da Levante, dovrà esibirsi nel brano ‘Chandelier’ di Sia.

02 novembre 2017 Francesca Pasquale

Camille Cabaltera, Under Donne

“SA FARE DELLE CAPRIOLE INCREDIBILI CON LE CORDE VOCALI”

A X Factor 2017 nella fila della squadra degli Under Donne capitanata da Levante figura anche la talentuosa Camille Cabalterra. Una straordinaria ragazza di origini filippine ormai trapiantata da anni in Toscana. Camille si è ben comportata nella prima puntata dei Live distinguendosi per una voce straordinaria con la quale riesce ad esibirsi in virtuosismi tutt’altro che comuni. Tutte doti che la fanno tenere in enorme considerazione dalla propria capo squadra Levante che prima di assegnare i brani per questa seconda puntata dei Live, ne ha decantato le caratteristiche spiegando il motivo della scelta del brano: “A Camille ho assegnato Chandelier di Sia perché lei sa fare delle capriole incredibili con le corde vocali e quindi lo deve fare. È l’unico in questa edizione (il riferimento è ad un passaggio della canzone assegnata a Camille) che quando arriva spacca il cuore”.

CAMILLE CABALTERA, UN PICCOLO MOMENTO DI SMARRIMENTO

Dunque a Camille Cabaltera la cantante e giudice Levante ha assegnato un bellissimo brano di Sia, Chandelier che tuttavia ha colto abbastanza di sorpresa la concorrente. Infatti, nel momento in cui Levante l’ha messa a conoscenza della sua decisione, Camille è sembrata abbastanza spiazzata. Nello specifico, Camille è rimasta in silenzio per un paio di minuti dopo che Levante ha evidenziato: “È arrivato il momento delle assegnazioni e partiamo con Camille… Io faccio una ricerca per voi con autrice, autore, percorso dell’artista, cosa significa quel brano e la traduzione nel caso fosse in inglese.. per te tieniti pronta.. (fa ascoltare le prime note del brano) si tratta di Kate Isobelle Furler in arte Sia semplicemente.. il brano è Chandelier.. secondo me la prendi in pieno questa… molto difficile ma per te niente è difficile (ridendo ndr)… sei imbarazzante.. ti va di suonarlo si? Quindi ti vedremo al pianoforte però con un contorno particolare”.

X FACTOR, IL COMMENTO E LE PAURE DI CAMILLE

La concorrente toscana di X Factor, Camille Cabaltera, dovrà esibirsi in questo secondo Live Show nel pezzo di Sia, Chandelier. Dopo aver saputo della decisione di Levante la giovanissima cantante ha voluto parlare del significato di questo brano rimarcando anche un riferimento rispetto al proprio modo di essere: “Questa canzone parla di una ragazza che si lascia andare.. non mi descrive ma è una cosa che vorrei diventare.. pian piano vorrei essere un po’ più libera e dovrei lasciarmi andare”.

Dunque una canzone difficile, con un acuto decisamente rilevante e che soprattutto per Camille presenterà un ulteriore difficoltà da superare ed ossia il dover suonare il pianoforte mentre canta. Infatti, Camille non ha nascosto che questo le arreca dei problemi di concentrazione: “Quando suono il piano mi fa un po’ deconcentrare il canto infatti vorrei superare la mia paura si suonare e cantare contemporaneamente sul palco”.

© Riproduzione Riservata.