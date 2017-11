CARLA ELVIRA LUCIA DALL'OGLIO/ La prima moglie di Berlusconi che fine ha fatto?

Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, ecco tutto quello che vorreste saper sulla vita privata e sul gossip della prima moglie del leader politico Silvio Berlusconi.

Carla Elvira Lucia Dall'Oglio prima moglie di Berlusconi

Carla Elvira Lucia Dall'Oglio è la prima moglie di Silvio Berlusconi. In realtà il suo nome risalta poco o nulla sulle pagine dei giornali, vista la natura sfuggente e la sua poca propensione al gossip. A differenza di Veronica Lario, la seconda moglie, la Dall'Oglio è sempre stata una donna schiva, riservata, poco avvezza al pettegolezzo e alle cronache rosa. I due si conobbero giovanissimi e convolarono a nozze nel 1965. Dalla loro unione nacquero due figli, Marina nel 1966 e Pier Silvio nel 1969. Tutti e due sono degli imprenditori di famiglia che lavorano alacremente nell'azienda Fininvest; forse il più esposto mediaticamente è PierSilvio, grazie anche al suo legame sentimentale con la showgirl e attuale conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. Carla Elvira Lucia Dall'Oglio e il Cavaliere Silvio Berluscon sono stati insieme vent'anni, dato che nel 1985 i due decidero consensualmente di concludere il proprio matrimonio e di prendere strade diverse. Alla base, nemmeno a farlo apposta, ci sarebbero i tradimenti reiterati del leader politico e imprenditore.

CARLA DALL'OGLIO SPARITA DALLA CIRCOLAZIONE

Effettivamente il nome di Carla Elvira Lucia Dall'Oglio non è un suono familiare agli italiani. Per comprenderlo basta farsi un giro sul web: sulla sua vita c'è poco o nulla, nessuna pagina di riferimento e, peggio ancora, notizie alquanto scarne su ciò che è stata post Silvio. La donna non rimane spesso in Italia ma, anzi, viaggia spesso verso la Gran Bretagna e specificamente Londra. I motivi sono principalmente due: in primo luogo, per fuggire al clamore mediatico che travolge Silvio Berlusconi e, di conseguenza, in maniera indiretta anche lei. In secondo luogo per raggiungere spesso la prima figlia Marina. Queste sue assenze dall'Italia rendono chiaro il perché il suo nome non giri molto sui giornali come quello di Veronica Lario o di Francesca Pascale. Alcuni rumors, come quello riportato dal sito internet donnaglamour.it, riportano che Carla Elvira Lucia Dall'Oglio abbia anche sofferto di un esaurimento nervoso a causa della dolorosa separazione dal Cavaliere. Rumors, appunto, e niente di più, dato che la sua vita è avvolta in una fitta coltre di privacy difficile da rompere.

