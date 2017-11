CESARE SQUITTI/ E' morto, addio inviato di "Chi l'ha visto?"

E' morto Cesare Squitti: addio all'autore e regista Rai di "Chi l'ha visto", lascia un figlio di 12 anni. Ne ha dato notizia la conduttrice Federica Sciarelli

02 novembre 2017 Fabio Belli

Federica Sciarelli ha comunicato la scomparsa di Cesare Squitti

Gravissima perdita per la redazione di “Chi l’ha visto” e per tutto il team giornalistico della Rai. E’ venuto improvvisamente a mancare Cesare Squitti, conosciuto per i numerosi servizi realizzati per il programma condotto ogni mercoledì su Rai 3 da Federica Sciarelli. Ne ha dato notizia la stessa conduttrice, pur non specificando le cause del decesso. Cesare Squitti lascia un figlio di 12 anni: attivo in Rai dalla metà degli anni 90, oltre ad essere autore per “Chi l’ha visto” ha realizzato anche dei servizi per il programma sportivo Sfide, e per “Gente di Notte”, andati in onda sempre sulla Rai. Per la sua attività ha anche ottenuto dei premi come l’Oscar Tv 2011, realizzando per “Chi l’ha Visto” oltre 50 filmati sfruttando la sua grande abilità di regista, con 10 casi ricostruiti con tecnica cinematografica. Per “Sfide” si era aggiudicato anche il premio Ennio Flaiano nel 2001, realizzando tre puntate in prima serata: “Valentino senza limiti”, “Pelè o Maradona” e “1o e lode”.

© Riproduzione Riservata.