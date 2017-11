Cecilia Rodriguez/ Video, ecco perché ha lasciato Monte: “Era diventata un'abitudine!” (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez si confessa con Daniele Bossari e spiega i motivi che l'avrebbero spinta a lasciare Francesco Monte durante la diretta del Grande Fratello Vip 2017.

02 novembre 2017 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez ha le idee molto chiare sulla fine della sua relazione d'amore con Francesco Monte. Nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, insieme a Daniele Bossari, la modella s'interroga sulla fine della sua lunga storia (durata 4 anni) con Francesco Monte. Nonostante le incertezze, pian piano, nel corso della discussione, il discorso sembra filare in maniera logica e la Baby Rodriguez sembra finalmente avere le idee molto chiare a tal proposito. L'ex conduttore di Mistero nel frattempo, le chiede cosa potrebbe pensare suo padre di lei in questo momento. L'argentina non lo sa: "Non lo so... con lui parlo tanto ma non mi ha mai detto cosa fare. Mi aiuta a ragionare... se mi vede come sto adesso è contento!", afferma. Cecilia confida di non sapere cosa l'ha spinta alla decisione finale di lasciare Francesco Monte, anche se è consapevole che ci sia un motivo ben preciso. "Io sono questa, mi sentivo bloccata da tante cose... va bene così. Io sono contenta! E' troppo strano, tutto...". Daniele le si avvicina comprendendola: "Cercando di avere equilibrio e rispetto per le parti è difficile, ma se il tuo cuore ti ha detto questo...".

Grande Fratello Vip, le confessioni di Cecilia

Cecilia poi, specifica che non è stata una scelta tra Francesco Monte e Ignazio Moser, ma più una decisione personale: "Ho sentito altre cose e non ho mai avuto il coraggio... stavo bene con lui ma non riuscivo ad essere me stessa... Non dubito del suo amore, mi ha messo al primo posto. Nel momento in cui tu vuoi cambiare una persona non so se ti piace tanto, io ero un'altra... Era una questione di abitudine. Voglio essere me stessa, non voglio essere rinchiusa in una palla per piacere ad un'altra persona". Daniele Bossari afferma che la sua esposizione dei fatti è molto chiara. "Mi dispiace molto, forse non ci avevo pensato così tanto prima di stare qua...". Le nuove confessioni della Rodriguez, potranno ancora una volta colpire il cuore già ferito di Francesco Monte. L'argentina parla di un rapporto che andava avanti per abitudine e quasi per inerzia e così, ha voluto mettere un punto alla storia perché, in qualche modo, si sentiva “soffocata” dalla stessa. Attualmente, sembra avere ritrovato la serenità tra le braccia di Ignazio. Staremo a vedere se il loro nuovo rapporto continuerà anche fuori dalla Casa del GF Vip. Cliccate qui per vedere il video.

