Cecilia Rodriguez e Aida Yespica / Video, depilazione bollente in costume al Grande Fratello Vip 2017

Cecilia Rodriguez e Aida Yespica protagoniste di una depilazione bollente sotto la doccia: il video del momento hot nella casa del Grande Fratello Vip 2017.

02 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Aida Yespica

Cecilia Rodriguez e Aida Yespica sono le bombe sexy della casa del Grande Fratello Vip 2017. L’argentina e la venezuelana alzano la temperatura nella casa più spiata d’Italia con le loro curve mozzafiato. Bellissime e ancora in forma nonostante nella casa si faccia poca attività fisica, nelle scorse ore, le due donne sudamericane, hanno dato vita ad uno spettacolo bollente sotto la doccia che ha scatenato l’entusiasmo non solo degli uomini della casa ma anche del pubblico a casa. Il video del momento è stato pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e ha già raccolto migliaia di visualizzazioni. Nel filmato in questione, Cecilia e Aida si dedicano alla cura del proprio corpo con tanto di decolorazione dei pelli. In bagno, Cecilia e Aida hanno dato vita ad una commedia sexy che, negli anni ’70, era amatissima dagli italiani. Indipendentemente da chi vincerà, dunque, Cecilia e Aida hanno già trionfato.

L’AMICIZIA TRA CECILIA E AIDA

Dopo aver trascorso le prime settimane separate, Cecilia Rodriguez e Aida Yespica si sono ritrovate a vivere sotto lo stesso tetto. Dopo i primi giorni di conoscenza, tra Cecilia e Aida sta nascendo una bella amicizia. Le due donne sudamericane trascorrono molto tempo insieme, confidandosi e dandosi consigli a vicenda. Aida, in particolare, è stata un sostegno per Cecilia, in crisi per Francesco Monte. Le due, inoltre, condividono spesso anche il momento della doccia dove, con bikini ridotti che mettono in risalto le loro curve, hanno conquistato il titolo di donne più belle e sexy della casa. Tra tutte le concorrenti, infatti, Cecilia e Aida sono le più apprezzate dal mondo maschile. Nonostante la bellissima Ivana, per sensualità e fascino femminile, Cecilia e Aida battono tutte. Curiosi di guardare il momento della depilazione bollente? Cliccate qui per vedere il video.

