Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, cosa hanno fatto nel Confessionale? / La replica di Belen (GF Vip 2)

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez chiusi in Confessionale: la neo coppia del Grande Fratello Vip si apparta e consuma? Questo è ciò che emerge dai primi dettagli...

02 novembre 2017 - agg. 02 novembre 2017, 9.24 Valentina Gambino

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Naturalmente, dopo i momenti di piacere di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser chiusi nel Confessionale del Grande Fratello Vip 2017, gli internauti hanno preso d'assalto il profilo Instagram di Belen Rodriguez. Tante le offese, così come le opinioni. L'argentina, forse stanca di ricevere insulti, ha sbottato nei confronti di una ragazza: "Bella figuraccia di tua sorella... e bel consiglio da te! Francesco è un signore vicino alla tua sorellina che sta facendo la figura di m... Meglio che se ne va fuori perché quando esce saranno guai per lei. Non vorrà uscire per la vergogna". La replica dell'argentina non si è fatta attendere troppo: "Sai che ti dico? Ma vai a fare in cul* va!". Questa situazione, sta inevitabilmente creando le polemiche che un po' tutti si aspettavano di leggere/sentire e vedere. Stanotte nel frattempo, proprio Cecilia ha esposto il suo pensiero con Daniele, insieme in giardino. La Baby Rodriguez pare avere le idee molto chiare e il suo pensiero non sembra fare una piega. Peccato però che il popolo della rete la pensi diversamente. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

I dettagli che non passano inosservati

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono appartati per la prima volta. La neo coppia, durante la notte di Halloween ha avuto modo di avere un contatto molto intimo tra la porta del confessionale e il suo effettivo ingresso prima della seduta. In quello spazio infatti, c'è una tenda dove non ci sono le telecamere e nessuno può vederti. Ecco perché, i due ragazzi cogliendo il consiglio di Jeremias che gli aveva suggerito di recarsi lì, hanno approfittato per consumare qualcosa di fugace che sta però, facendo mormorare la rete da più di qualche ora. Tanti i dettagli che sono saltati all'occhio degli estimatori del Grande Fratello Vip e tra questi, la camicia dello sportivo. Prima di recarsi in confessionale infatti, era dentro i pantaloni, dopo l'uscita invece, si trovava disordinatamente fuori. Qualcosa è successo, appare anche più che evidente. I due – attualmente – non ne hanno parlato con il resto dei coinquilini, ma immaginiamo quale potrebbe essere il prossimo argomento di discussione questo lunedì sera.

Ignazio e Cecilia, scene hot al Grande Fratello Vip

Tra gli altri dettagli che stanno facendo il giro della rete, dalla tenda uscivano fuori quattro dita del piede di Cecilia, chiaramente accomodata in ginocchio. Non ci è dato sapere cosa abbiano fatto i ragazzi in quel lasso di tempo ma in rete, si parla di una pausa dagli altri di circa un'ora. A questo punto, il rapporto intimo tra i due appare oltre che inevitabile, anche decisamente scontato. Nel frattempo, nella Casa del Grande Fratello Vip, tutti stanno facendo il tifo per loro, fino a sostenerli in ogni azione e comportamento romantico. Fuori dalla residenza più spiata di Cinecittà invece, i Rodriguez stanno già facendo i conti con gli haters. Ed infatti, proprio nelle scorse ore, il profilo pubblico di Belen su Instagram, è stato preso “d'assalto” dagli internauti che offendono sua sorella minore. Francesco Monte invece, tornato timidamente sui social con qualche scatto, ha ricevuto la massima solidarietà della rete, con commenti positivi e frasi di stima nei suoi confronti. Lunedì sera, Alfonso Signorini approfondirà la questione Moser-Rodriguez? Probabilmente sì.

