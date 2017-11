Colorado/ Su Italia 1 al via la 19a edizione con Paolo Ruffini e Federica Nargi

Oggi, giovedì 2 novembre, in prima serata su Italia 1, parte la 19esima edizione di Colorado con Paolo Ruffini, Federica Nargi e il comico Scintilla. Tutte le novità.

02 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Colorado

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 2 novembre, alle 21.10 su Italia 1, parte la 19esima edizione di Colorado. Per la sesta volta, al timone dello show comico, torna l’attore e regista Paolo Ruffini, perfetto padrone di casa e amatissimo dal pubblico. Ad affiancarlo, quest’anno, ci sarà una bellezza mozzafiato come Federica Nargi. L’ex velina di Striscia la Notizia, mamma da un anno della piccola Sofia e compagna di Alessandro Matri, è pronta a dimostrare di poter condurre anche un programma in prima serata dopo aver ballato per anni sul bancone di Striscia. Oltre a Paolo Ruffini e Federica Nargi, poi, ci sarà anche il comico Scintilla, alias Gianluca Fubelli, presente fin dalla prima stagione dello show nel 2003. Tante le novità per la nuova edizione di Colorado, a partire dall’arrivo di guest star come Herbert Ballerina, Dado, alias Gabriele Pellegrini, Paolo Migone e Antonio Ornano. Nel cast anche Francesca Cipriani. A far divertire il pubblico di Italia 1, poi, ci saranno alcuni volti storici del programma come Gianluca Impastato, Leonardo Manera, Rita Pelusio, Alberto Farina, Barbara Foria, i Panpers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Claudio Lauretta. E ancora, spazio a Roberto Lipari e alle web star iPantellas. Colorado, inoltre, darà la possibilità di esibirsi anche a giovani talenti, provenienti direttamente dai Laboratori di Colorado. Oltre ai momenti divertenti con i vari protagonisti, ci saranno sei ragazze che, oltre a cimentarsi in divertenti stacchetti, daranno vita anche ad esilaranti momenti comici. Tra le sei bellezze, poi, verrà eletta “Miss Colorado”.

COLORADO, LE DICHIARAZIONI DI PAOLO RUFFINI E FEDERICA NARGI

Paolo Ruffini, divertente e ironico come sempre, è pronto a mettersi alla guida di Colorado, uno dei programmi comici più amati della televisione italiana. “Colorado è un baraccone fantastico - racconta Paolo Ruffini a 105 Night Express -. Io quando ci torno mi sento veramente a casa. Noi quest'anno abbiamo voluto che passasse ancora di più questa idea di divertimento, di gioia e di festa. Il momento che mi fa più impazzire è il momento in cui rientriamo dalla pubblicità e ci mettiamo a ballare". Sempre ai microfoni di 105 Night Express ha parlato Federica Nargi che, sebbene sia la new entry, non è affatto spaventata dall’avventura che l’aspetta. L’ex velina racconta di essere stata accolta benissimo dalla grande famiglia di Colorado: “Ci troviamo benissimo. Sul palco saremo come tre grandi amici. Scintilla sarà un po' geloso del rapporto tra me e Paolo, perché è un po' più intenso. Vorrà sempre mettersi in mezzo. E alla fine daremo spazio anche a lui". Ma quale sarà il motto di quest’anno? “A Colorado è più facile essere felici", urlano Ruffini e Scintilla!

