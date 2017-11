DESTINI INCROCIATI/ Su Rai 3 il film con Harrison Ford (oggi, 2 novembre 2017)

Destini incrociati, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 2 nivembre 2017. Nel cast: Harrison Ford e Kristin Scott Thomas, alla regia Sydney Pollack. La trama del film nel dettaglio.

02 novembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Rai 3

NEL CAST HARRYSON FORD

Destini incrociati, il film in onsa su Rai 3 oggi, giovedì 2 novembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica e thriller che vede la regia di Sydney Pollack mentre i ruoli principali sono stati interpretati da Harrison Ford e dall'attrice britannica Kristin Scott Thomas. Il film, prodotto negli Stati Uniti nel 1999, racconta una storia vera avvenuta nel 1982 che si ispira al romanzo dello scrittore americano Warren Adler intitolato "Random Hearts". Tra gli altri attori del cast compare lo stesso regista che interpreta la parte di un personaggio minore. Harrison Ford, indimenticabile nel ruolo di Indiana Jones, è giunto al successo grazie a "Guerre stellari", il film di George Lucas che registrò incassi "stellari". Recentemente Harrison Ford è ritornato sul grande schermo con "Blade Runner 2049" un film noir e di avventura in cui l'attore veste di nuovo i panni di Rick Deckard, uno dei personaggi inventati dal grande Philip K. Dick già proposto nel 1982 in "Blade Runner". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DESTINI INCROCIATI, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

William Dutch Van Den Broek lavora nel distretto di polizia nella città di Washington. In coppia con il collega e amico Alcee, deve smascherare George Beaufort, un agente accusato di corruzione. Una sera la moglie di Dutch lascia un messaggio al marito per informarlo che, per un improvviso impegno di lavoro, è partita per Miami. Nello stesso tempo Kay Chandler, attualmente candidata a rappresentare lo stato federale di New Hampshire, viene a sapere che suo marito, un avvocato molto famoso, è partito improvvisamente per New York per lavoro. L'avvocato è l'amante della moglie dell'investigatore e sono partiti insieme per Miami. Purtroppo l'aereo su cui i due viaggiano precipita in mare e muoiono tutti. La notizia viene immediatamente trasmessa da tutte le reti televisive. Dutch, dopo aver letto il messaggio della moglie, si insospettisce, parla con le colleghe della moglie e viene a sapere che a Miami non c'era alcun lavoro da seguire. Intuisce quindi che la moglie, vittima del tremendo incidente aereo, era partita con l'amante e non ci mette molto a scoprire l'identità dell'uomo. Sapere che la moglie lo tradiva da tempo è stato un terribile colpo per Dutch che inizia ad indagare sul passato di lei e si reca da Kay Chandler per metterla al corrente della relazione extra-coniugale del marito. Kay vuole proteggere sua figlia e non vuole che scoppi uno scandalo che potrebbe nuocere alla sua candidatura. Quando la donna comprende che la figlia ha capito tutto, accetta di collaborare con Dutch, parte con lui per Miami e tra loro nasce l'amore. Intanto il poliziotto corrotto, non sopportando più di essere perseguitato da Ducht, tenta di uccidere l'investigatore. Ducht, ferito, viene trasportato in ospedale, mentre Alcee cattura Beaufort e lo manda in galera. La notizia della relazione nata tra Ducht e Chandler finisce sulle prime pagine dei giornali, Kay perde la fiducia degli elettori e non ha più speranza di vincere le elezioni, Dutch invece viene promosso e diventa tenente di polizia. Quando si rivedono il giorno della vigilia di Natale, Kay e Ducht si scambiano la promessa di restare insieme.

