DUA LIPA/ Video, la cantante stasera presenta il singolo 'New Rules' (X Factor 2017)

Dua Lipa, la cantante britannica presenterà durante la puntata di X Factor del 2 novembre il suo singolo 'New Rules'. Il video ha circa 500 milioni di visualizzazioni.

02 novembre 2017 Francesco Agostini

Dua Lipa (Wikipedia)

La cantante britannica Dua Lipa sarà ospite nel programma televisivo X Factor 2017, in diretta giovedì 2 novembre su Sky Uno HD. Qui presenterà un suo nuovo singolo intitolato 'New Rules', ultimo di una lunga fila di canzoni estratte dal fortunatissimo album omonimo. In realtà, però, il disco promosso è una variante dedicata proprio all'Italia intitolato 'Dua Lipa Special Italian Edition'. La cantante britannica di origine kosovare continua quindi a sfruttare l'onda lunga del suo primo grande successo e ha scelto proprio X Factor per promuovere questo altro singolo, scuramente d'impatto. L'album di debutto è una vera e propria miniera di canzoni di grande appeal, su tutte Be the One. Dua Lipa continua dunque il suo grande momento e a parlare sono i numeri: il video di New Rules ha collezionato la bellezza di 500 milioni di visualizzazioni, ma non solo. Su Global Spotify Chart la bella cantante britannica ha più di 400 milioni di stream; numeri che fanno davvero paura e che danno l'idea del successo planetario che ha in questo preciso momento storico. A X Factor provvede di fare faville.

DUA LIPA BECCATA CON CHRIS MARTIN

Dua Lipa si è affacciata da poco nel mondo della musica ma appare già chiaro ed evidente che la ragazza appena si muove fa rumore. Riempie i giornali, soprattutto quelli di gossip che sguazzano in situazioni torbide e incerte. In particolar modo le riviste rose hanno pagine da riempire quando si parla di amori vari o presunti. Tempo fa la giovane Dua Lipa pare essere stata beccata nel backstage di un concerto assieme al frontman dei Coldplay Chris Martin. I due, stando a quanto affermano alcuni testimoni oculari, si sarebbero scambiati baci e carezze, il che suonerebbe piuttosto strano. Principalmente per via dell'età anagrafica, dato che Chris Martin è un classe 1977 e Dua Lipa soltanto una 1995: i due si passano la bellezza di 18 anni d'età, mica una cosa da niente. Se è praticamente impossibile provare 'l'inciucio', è certo che i due, artisticamente parlando, si stimino molto. In un post su Twitter apparso poco tempo fa è stato lo stesso leader dei Coldplay a descrivere il singolo New Rules come una canzone 'praticamente perfetta'. Detto da uno che ne ha scritte parecchie di canzoni memorabili, è senz'altro un bel complimento, non c'è che dire. Ma la cosa finisce qui?

YOUTUBE COME TRAMPOLINO DI LANCIO

Non c'è ombra di dubbio che il nuovo millennio sia caratterizzato da un sito internet di grande impatto come Youtube. In una società moderna in cui ci si basa principalmente sulla potenza delle immagini, moltissimi giovani hanno compreso (giustamente) che ci si poteva affermare proprio grazie a questo strumento. Facendo dei semplici video e postandoli su Youtube si poteva (e si può) raggiungere potenzialmente milioni di persone ed è esattamente quello che ha fatto la giovane cantante britannica Dua Lipa. Sembra impossibile credere che un'artista di livello internazionale abbia iniziato in un modo così semplice la sua carriera, eppure le cose stanno esattamente in questo modo.

Dua Lipa ha iniziato postando delle cover di canzoni famose come, ad esempio, quelle di Nelly Furtado o di Christina Aguilera. Il grande successo di queste cover (e la sua innegabile avvenenza fisica) le hanno permesso di ricevere immediatamente una proposta dalla grande casa discografica della Warner Bros. Records. Da qui è iniziata una lunga favola che è appena al suo inizio e che si prospetta essere molto lunga.

