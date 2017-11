Enrico Nigiotti/ Video, Mara Maionchi per il secondo Live gli assegna 'Quelli che benpensano' (X Factor 2017)

Secondo Live Show, il concorrente Enrico Nigiotti della squadra degli Over capitanata da Mara Maionchi, dovrà esibirsi nel brano ''Quelli che benpensano'' di Frankie Hi-Nrg.

Enrico Nigiotti, X Factor 2017

Per il suo secondo Live, Enrico Nigiotti dovrà intonare Quelli che benpensano di Frankie Hi-Nrg e salire sul palco di X Factor 2017 con un testo importante. Anche per questo il concorrente ha dimostrato di apprezzare la scelta di Mara Maionchi per questa nuova fase del talent, in cui potrà mettersi in gioco con un brano particolare ed affine alle sue corde. Ovviamente il concorrente intende affrontare la sua performance con la sua fedele chitarra, che non accenna ad abbandonare. La decisione della Maionchi potrebbe aver subito tra l'altro l'influenza delle critiche ricevute nel primo Live Show da Nigiotti, visto che ha deciso di scardinare quell'aria da bravo ragazzo che gli altri giudici non hanno visto in lui e puntare tutto sulla trasgressione controllata di un brano pop rap del 2015 e parte dell'album Rap©ital. In questa nuova esibizione, Enrico ha modo di far emergere quindi le proprie qualità e di andare oltre un possibile giudizio fisico, puntando tutto sulla voce. Un punto a favore per un concorrente che continua ad essere, di sicuro, uno dei più forti di quest'edizione di XF.

MARA MAIONCHI SCOMMETTE SU UNA POSSIBILE VITTORIA DI ENRICO NIGIOTTI

Mara Maionchi continua a scommettere su una possibile vittoria di Enrico Nigiotti a X Factor 2017. Il cantante deve ancora ripulire il proprio nome dalle scelte passate, a causa della sua decisione di abbandonare Amici per inseguire un sogno d'amore. Questo evento, passato in secondo piano agli occhi della coach degli Over, continua invece ad essere un punto a sfavore per gli altri giudici del talent. Nel primo Live, Nigiotti ha ricevuto diverse contestazioni, ma per Mara è essenziale che ora impari ad incassare ed a coltivare l'arte della pazienza. Nel Daily, la coach ha infatti sottolineato più volte quello che vuole da Nigiotti adesso: deve imparare a far tacere quella rabbia che lo porta a reagire alle critiche. Anzi, potrebbero addirittura diventare un suo punto di svolta ed è ora che dimostri una maggiore maturità. Dal suo canto Enrico ha dimostrato di volersi fidare della Maionchi ad occhi chiusi, soprattutto per ripagarla del fatto di avergli voluto dare una seconda possibilità.

X FACTOR 2017, PRIMO LIVE CON LA CANZONE DEI VECCHI AMANTI

Enrico Nigiotti viene ancora guardato con il sopracciglio alzato dai giudici di X Factor 2017. Il suo primo Live Show ha sollevato non poche critiche ed è riuscito a portare alle stelle la rabbia della coach Mara Maionchi. La guida degli Over ha infatti contestato le polemiche nate dai suoi colleghi, soprattutto da Manuel Agnelli. Il frontman degli Afterhours ha infatti contestato al concorrente di non mostrarsi per ciò che è realmente e di volersi presentare come un finto ribelle ripulito.

Ai suoi occhi Nigiotti è tra l'altro fin troppo classico. La scelta della Maionchi per questo primo step dei Live è stata infatti La canzone dei vecchi amanti di Franco Battiato e persino Fedez ha avuto polemizzare sull'effetto "dejavu e anacronistico" voluto dal concorrente. Troppe dita puntate per Enrico, che in una fase successiva ha rivelato di essere rimasto scottato dalle parole dei giudici. Dopo essersi tranquillizzata, la Maionchi ha invece sottolineato nel Daily del talent di aver capito che i suoi colleghi hanno voluto contestare l'aspetto del concorrente solo perché dal punto di vista musicale è stato impeccabile.

