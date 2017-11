FRANCESCO MONTE / Le dure accuse del suo migliore amico contro Cecilia Rodriguez (Grande Fratello Vip 2)

Il migliore amico di Francesco Monte interviene su Instagram e si esprime duramente contro Cecilia Rodriguez e contro gli autori del Grande Fratello Vip 2.

02 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Monte, Grande Fratello Vip 2017

Non è un periodo facile per Francesco Monte che lo scorso lunedì si è confrontato con Cecilia Rodriguez davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. La sorella di Belen gli ha chiesto di andare avanti con la sua vita in attesa che lei faccia chiarezza sui suoi sentimenti, dopodiché lei ha continuato a flirtare apertamente con Ignazio Moser. Ad intervenire sulla vicenda che sta facendo soffrire l'ex tronista di Uomini e donne, qualche ora fa è stato il suo migliore amico Nicola Zaccaro. In un lungo post su Instagram, quest'ultimo si è detto sconvolto e deluso per il comportamento di Cecilia che in televisione ha mostrato un lato di sé del tutto sconosciuto alle persone che le volevano bene. Non sono mancate parole dure verso gli autori del Grande Fratello Vip 2, colpevoli di avere lodato la storia d'amore nata davanti alle telecamere a discapito di una relazione duratura e soprattutto dei sentimenti di Francesco Monte.

Francesco Monte: le accuse del suo migliore amico

Il migliore amico di Francesco Monte si è espresso duramente contro Cecilia Rodriguez: "Non so cosa ti sia successo Chechu, so solo che nutro una grande delusione in ciò che hai fatto e stai continuando a fare. Neanche il giorno dopo aver parlato con Francesco stai continuando a mancare ancor più di rispetto a chi ti ama e lo fa da più di 4 anni. Io non conosco questa persona... non mi sono legato ad una persona così insensibile, così str****, così fredda... Io sono legato ad una ragazza semplice e vera... nessuno conosce questa parte di te e ne siamo tutti sconvolti". Il post prosegue parlando dei sentimenti di Francesco e della sua profonda tristezza: "So che il mio migliore amico nonostante tutto è qui fuori a subire e continua ad amarti. Non c'è l'interruttore reset ai sentimenti... è possibile che tu abbia cancellato 4 anni e passa di amore folle in due settimane?". Parole durissime anche verso gli autori del Grande Fratello Vip 2: "Il mio più grande disgusto è aver assistito alla beatificazione di una cosa orrenda avvenuta in tv da parte di tutto lo studio. Dove sta il rispetto per un persona sofferente?"

© Riproduzione Riservata.