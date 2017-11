Federica Nargi / Presto le nozze con Alessandro Matri? L'ex velina pronta all'esordio a Colorado 2017

Federica Nargi, l'ex Velina pronta all'esordio a Colorado Cafè 2017. Dalla nascita di Sofia al rapporto con Alessandro Matri: tutto sulla showgirl

02 novembre 2017 Anna Montesano

Ventisette anni, ex velina, mamma e da questa sera conduttrice della nuova edizione di Colorado Cafè. Ne ha fatto di strada la bella Federica Nargi da quando nel 2007 calcava il palco di Miss Italia mostrando a tutti la sua grande bellezza. Nata a Roma da genitori partenopei, Federica quella volta arrivò undicesima ma l'anno dopo decise di partecipare a Veline e vinse in coppia con Costanza Caracciolo. È stato quello il vero inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, che nel corso degli anni successivi l'ha vista protagonista di molti show televisivi, spot pubblicitari oltre che modella e testimonial di molti marchi importanti. Ma nella vita di Federica Nargio non c'è soltanto il lavoro: il 26 settembre 2016 la showgirl è diventata mamma per la prima volta. È nata Sofia, figlia di Federica e del noto calciatore Alessandro Matri.

LA STORIA D'AMORE CON ALESSANDRO MATRI

I due sono fidanzati dal 2009 ma per ora il matrimonio non è tra i loro progetti. Intervistata qualche tempo fa da Tgcom24, la Nargi ha descritto il compagno come un papà bravissimo e premuroso con la piccola Sofia: «Tutto è cambiato, solo in meglio. Lei ci ha resi ancora più felici e più uniti di prima. - ha raccontato l'ex velina - Adesso entrambi viviamo per lei. Sofia è la nostra priorità assoluta, costruiamo i nostri impegni lavorativi e privati attorno a lei, ma non ci pesa perché è una gioia vera! Siamo innamorati follemente di lei». Per quanto riguarda invece l'esordio a Colorado, in diretta 105 Take Away, la showgirl ha svelato qualche piccola anticipazione dello show oltre che del rapporto con i colleghi Paolo Ruffini e Scintilla: "Ci troviamo benissimo. Sul palco saremo come tre grandi amici. Scintilla sarà un po' geloso del rapporto tra me e Paolo, perché è un po' più intenso. Vorrà sempre mettersi in mezzo. E alla fine daremo spazio anche a lui".

