Finalisti Top Chef Italia 2017 / Pronostici: Cinzia Fumagalli in pole potition (oggi, 2 novembre)

Finalisti Top Chef Italia 2017, Cinzia Fumagalli è la cuoca più accreditata per la vittoria finale. Il penultimo appuntamento di oggi decreterà i finalisti del cooking show.

02 novembre 2017 Valentina Gambino

Top Chef Italia 2017

Stasera il canale Nove, proporrà la semifinale della seconda edizione di Top Chef Italia 2017: chi vincerà il titolo di miglior cuoco? A contendersi l'ultima puntata, abbiamo trovato un quartetto di maghi della cucina davvero particolari: Cinzia Fumagalli, Victoire Gouloubi, Luca Natalini e Fabiana Scarica. Tutti e quattro hanno enormi potenzialità ma probabilmente, il vincitore tra di loro potrebbe essere uno tra Luca e Cinzia. La Fumagalli ha 50 anni ed uno spirito da donna che non abbassa mai la testa e affronta ogni tipo di situazione. Fin dal principio, si è contraddistinta per la verve, la parlantina niente male e la capacità di gestire ogni piatto proposto in gioco. Poi c'è Victoire, cuoca congolese con un enorme rispetto per i sapori della sua ricchissima terra. Da sempre lei e Cinzia non si sono piaciute ma in gara spesso, messe nella brigata insieme, si sono comportate in maniera esemplare conducendo un impeccabile gioco di squadra e arrivando in più di una occasione, alla vittoria. Luca, l'unico maschietto rimasto in gioco, viene dalla toscana ed ha avuto il "coraggio" non solo di sfidare Matteo Puccio, ma anche di eliminarlo finalmente dal gioco tra le polemiche. Poi c'è Fabiana che, nonostante la precedente eliminazione, per la sua bravura è stata condotta ugualmente in semifinale. Lei è molto amica di Cinzia.

Top Chef Italia, semifinale: Cinzia Fumagalli verso la vittoria?

Cinzia Fumagalli, potrebbe essere “l'indiziata” numero uno alla vittoria finale. Durante il suo video di presentazione aveva confessato che ad appena 14 ani, lo chef dove lavorava, ha allungato un po' troppo le mani ma lei, si è saputa difendere molto bene: “Mi sono girata e gli ho piantato il forchettone sulla mano", ha affermato. La 50enne, ha deciso di partecipare alla seconda edizione di Top Chef Italia, per dimostrare quanto una donna possa essere capace di mandare avanti una brigata, con le stesse competenze di un uomo ed anche la stessa bravura. Cinzia vorrebbe anche aprire un ristorante tutto suo e la vittoria del programma, potrebbe essere un buon inizio per mettere in piedi il suo sogno. La semifinale di Top Chef, metterà ancora una volta i concorrenti alla prova nei confronti di un pubblico di esperti del settore. Il cooking show, farà sfidare i semifinalisti facendoli giudicare da una lunga serie di nomi illustri del campo culinario: Maria Vittoria Dalla Cia (caporedattore La Cucina Italiana); Marina D’Incerti (caporedattore Donna Moderna); Paolo Fiorelli (caposervizio TV Sorrisi e Canzoni); Maddalena Fossati (direttore La Cucina Italiana); Angela Frenda (food editor Corriere della Sera); Riccardo Casiraghi e Stefano Paleari (fondatori di Gnam Box); Licia Granello (food editor La Repubblica); Marco Mangiarotti (food editor QN); Andrea Tomasi (giornalista di Gente). Dopo la fine della puntata, scopriremo i nomi dei finalisti verso la vittoria del prossimo giovedì sera.

