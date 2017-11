Francesca De Andrè e Davide Bombardini stanno insieme?/ Beccati durante una cena romantica (Pomeriggio 5)

Francesca De Andrè e Davide Bombardini stanno insieme? Beccati insieme da Novella2000 durante una cena romantica: è amore tra l'ex di Daniele Interrante e l'ex calciatore

02 novembre 2017 Anna Montesano

Francesca De Andrè e Davide Bombardini (Novella2000)

Il settimanale Novella 2000 ha pizzicato Davide Bombardini, ex calciatore e inseparabile amico di Christian Vieri, insieme a Francesca De Andrè, nipote di Fabrizio e figlia di Cristian. Dagli atteggiamenti mostrati dagli scatti pubblicati dal noto settimanale - che li trova nel mezzo di una serata romantica - pare chiaro infatti che tra i due ci sia più di una semplice amicizia. Davide e Francesca sono stati fotografati mentre si baciavano e abbracciavano. Ricordiamo che Bombardini ha già una figlia, Sofia, nata dalla relazione con l'ex velina e showgirl Giorgia Palmas. Bombardini ha trascorso l'estate con Vieri e Davide Lippi: le loro avventure in vacanza hanno riempito i social. E chissà che non sia arrivato per l'ex calciatore il grande amore proprio con la bella De Andrè. Francesca, dal canto suo, è reduce da una storia importante con Daniele Interrante: lei lo ha lasciato a inizio anno, citando le parole di una canzone del nonno.

È AMORE CON L'EX CALCIATORE?

Per i più curiosi ecco però qualche dettaglio in più per conoscere l'ex calciatore Davide Bombardini. Il 1º febbraio 2010 l'Albinoleffe ufficializza l'acquisto del calciatore facendogli sottoscrivere un contratto fino al 30 giugno 2011. Chiude la prima stagione all'Albinoleffe con 13 presenze ed un gol. Termina la seconda stagione in squadra con 23 presenze e 2 gol in campionato, 2 presenze nei play-out contro il Piacenza che hanno decretato la salvezza della sua squadra ed una partita di Coppa Italia. Scaduto il contratto con i seriani, si ritira dal calcio giocato. Con il Palermo ha vissuto le stagioni più prolifiche riuscendo a siglare quindici reti in tre anni. Nato come trequartista, ma al Bologna ha talvolta giocato come terzino sinistro, schierato in quel ruolo dal mister Daniele Arrigoni nella stagione 2008-2009.

