G. I. JOE LA VENDETTA/ Su Rai 4 il film con Bruce Willis (oggi, 2 novembre 2017)

G. I. Joe La vendetta, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 2 novembre 2017. Nel cast: Bruce Willis e Channing Tatum, alla regia Jon Chu.

02 novembre 2017 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai 4

NEL CAST BRUCE WILLIS

G. I. Joe la vendetta, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 2 novembre 2017 alle ore 21.05. Una pellicola d'avventura che ha totalizzato di più al botteghino in tutta la storia. Il lavoro cinematografico prodotto nel 2013 da un cartello di case cinematografiche americane (Metro-Goldwyn-Mayer, Skydance Productions, Di Bonaventura Pictures, Hasbro) è stato diretto da Jon Chu e vede come figura di produttore esecutivo l’italo americano, Lorenzo di Bonaventura, un vero mago soprattutto relativamente ai film di successo. Il film presenta un cast di attori di altissimo livello, tra di essi la figura principale è quella di Bruce Willis attore che interpreta il generale Joseph Colton personaggio sulla quale si base la trama. Il film non è una prima televisiva essendo stato programmato più volte all’interno dei palinsesti televisivi del nostro paese, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di audience. La trama si basa sulla continuazione della guerra che i G. I. Joe continuano a fare al gruppo Cobra in giro per il mondo. Ma ecco nel dettaglio la trama.

G. I. JOE LA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Nello scorso episodio (G.I. Joe - La nascita dei Cobra) i soldati americani credevano di aver sconfitto il gruppo terroristico, ma essi non sapevano che il capo dei Cobra, Zartan aveva assunto le sembianze del Presidente degli Usa, e che dalla Casa Bianca stava cercando di riorganizzare le sue truppe. Zartan nelle sembianze del comandante in capo USA ordina a una squadra di GI di recuperare un ordigno nucleare in Pakistan, immediatamente dopo il recupero il team viene però attaccato e distrutto, tra di essi gli unici che riescono a salvarsi sono Roadblock, Flint e Lady Jaye. Il presidente impostore immediatamente dopo la fuga dei G.I convoca i giornalisti e accusa Snake Eyes di essere l’assassino del presidente del Pakistan, chiedendo al contempo aiuto ai governanti mondiali allo scopo di varare un programma di disarmo planetario. Tutto procede come organizzato dal capo dei Cobra, fino a quando i veri G.I si rendono conto dell’arcano ordito ai danni dell’ordine mondiale, e non iniziano una personale guerra contro l’organizzazione terroristica. In aiuto di quest’ultima intervengono alcuni ninja rossi, che inseguono i soldati del bene in ogni parte del mondo. La trama continua tra combattimenti iper tecnologici in posti bellissimi ma insanguinati dalla morte dei ninja rossi, con i sodali del male che sono superati in astuzia e forza da parte dei G.I. Messi alle strette i G.I superstiti chiedono infatti l’aiuto al generale Joe Colton, un ex appartenente alle forze speciali, grazie a quest’ultimo la battaglia contro il male riceve una nuova linfa, e alla fine il bene trionfa e per fortuna del mondo anche per questa volta l’organizzazione Cobra viene debellata. Il finale come spesso accade nei film americani è deputato al riconoscimento del bene, con i GI che vengono premiati dal vero presidente degli Stati Uniti d’America, che dinanzi al mondo li elogia per il loro coraggio.

