GRANDE FRATELLO VIP 2017 ED. 2/ News dalla casa: la sorpresa di Ignazio a Cecilia

Grande Fratello Vip 2017 ed. 2, news dalla casa: mentre Cecilia e Ignazio sono sempre più vicini, tra Luca e Jeremias è nato un muro difficile da abbattere.

02 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è scoppiato l’amore nella casa del Grande Fratello Vip 2017? Se la bella argentina non vuole tuffarsi a capofitto in una nuova relazione dopo aver chiuso la storia con Francesco Monte, durata ben quattro anni, Ignazio Moser è pronto ad iniziare una vera relazione come ha fatto intuire a Cecilia subito dopo il confronto con Monte. Nelle scorse ore, dopo il momento d’intimità che si sono concessi nel confessionale, continuano a trascorrere molto tempo insieme. Ignazio che si è anche chiarito con Jeremias, sempre molto geloso della sorella, ha deciso di fare una bella sorpresa a Cecilia. Dopo aver visitato la suite in cui Raffaello, vincitore della prova contro Giulia, ha trascorso la notte insieme a Corinne, Ignazio ha deciso di prendere in prestito i petali di fiori del letto di Tonon per decorare il letto di Cecilia con un cuore. La sorpresa ha spiazzato piacevolmente Cecilia che si è lasciata andare ad un dolce sorriso prima che Jeremias decidesse di rovinare l’opera d’arte di Moser buttandosi sul letto di Cecilia. Tra Ignazio e Cecilia, dunque, il sentimento sta diventando sempre più forte.

JEREMIAS E LUCA SEMPRE PIU’ LONTANI

Se Cecilia Rodriguez si gode il suo nuovo rapporto con ignazio Moser, Jeremias non riesce a recuperare il suo rapporto con Luca Onestini, Dopo le discussioni che hanno avuto negli scorsi giorni in seguito alla rottura tra Luca e Soleil Sorgè, l’ex tronista e l’argentino sono sempre più lontani al punto che Jeremias, nella scorsa puntata, ha nominato proprio Luca. Sull’argomento Luca, Jeremias ha deciso di confidarsi con Cecilia. Quest’ultima ha consigliato al fratello di cercare un confronto diretto e pacifico con Luca con il quale aveva legato tantissimo durante le prime settimane. Jeremias, però, non è dello stesso avviso della sorella. “Continuo a vedere cose che non mi piacciono, perché dovrei andare a chiarire?" – afferma Jeremias che poi aggiunge – “Io non sto qua a divertirmi”. L’argentino, dunque, non sta vivendo l’avventura nella casa come un vacanza ma come un viaggio interiore con se stesso per capire meglio le proprie debolezze e i propri punti di forza.

