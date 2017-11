Gabriele Esposito/ Video, Fedez per il secondo Live gli assegna "The Judge'' (X Factor 2017)

Video, il concorrente Gabriele Esposito della squadra degli Under uomini capitanata da Fedez, dovrà esibirsi nel brano ''The Judge'' dei Twenty One Pilots.

Gabriele Esposito a X Factor 2017

Nel secondo Live Show di X Factor 2017, Gabriele Esposito dovrà esibirsi in The Judge, un brano dei Twenty One Pilots. Il singolo fa parte infatti dell'album Blurryface, il quarto del duo americano e pubblicato nel recente 2015. La reazione di Gabriele a questa scelta di Fedez non è stata delle più entusiasmanti, dato che secondo il suo parere si allontana molto dal mondo musicale che più lo caratterizza. In particolare il concorrente ha mostrato diverse riserve per la parte in rap del testo, una delle difficoltà maggiori che dovrà superare in poco tempo. L'impressione del pubblico italiano è invece che Fedez abbia sbagliato a scegliere Gabriele per i suoi Under Uomini e che Lorenzo Bonamano sarebbe stata una scommessa più vincente. Sui social sono infatti molte le critiche registrate nelle ultime ore, a partire dall'esclusione di Domenico Arezzo nelle Home Visit. Alla luce di tutto questo diventa ancora più difficile per Esposito riuscire a contrastare le polemiche dei fan di X Factor 2017, soprattutto se si considera l'incertezza con cui sta affrontando il brano scelto per la seconda puntata dei Live.

GABRIELE ESPOSITO, POCA SODDISFAZIONE PER LA PRIMA PROVA

Tirate le somme nei Daily, Gabriele Esposito ha manifestato qualche riserva per la propria performance nei primi Live Show di X Factor 2017. Il concorrente è convinto infatti di avere le qualità per proseguire con successo il suo percorso nel talent e si è dimostrato dispiaciuto di non aver portato a casa una vittoria certa, rischiando tra l'altro eliminazione durante il tilt con Lorenzo Bonamano. I due concorrenti si sono trovati in bilico e l'eliminazione ha provocato l'uscita del secondo concorrente, evidenziando tuttavia quanto Fedez non sia rimasto del tutto soddisfatto dell'esibizione di Gabriele. Quest'ultimo tra l'altro si era ripromesso di ribaltare i giudizi negativi dei coach delle altre categorie, ma rimane in dubbio il fatto che possa effettivamente riuscire nella missione. Gli Under Uomini rimangono infatti la categoria più in bilico di quest'edizione dello show di Sky Uno, nonostante le grandi aspettative su Esposito.

X FACTOR, AL PRIMO LIVE CON ADAM'S SONG DEI BLINK 182

Gabriele Esposito è una delle scommesse maggiori per Fedez, che nel primo Live Show di X Factor 2017 ha dovuto subire l'eliminazione di Lorenzo Bonamano. Sulle note di Adam’s song dei Blink 182, il concorrente degli Under Uomini ha optato per esibirsi con la sua fedele chitarra, non riuscendo tuttavia a convincere del tutto i giudici del talent. Gabriele ha dimostrato già molto nella precedente edizione del programma ed è riuscito a conquistare per la seconda volta Fedez nelle prime fasi dello show, ma ha ancora bisogno di confermare che il coach della sua categoria potrà vincere la scommessa fatta con lui. Secondo Manuel Agnelli, l'esibizione di Gabriele difettava infatti di energia dal punto di vista ritmico, facendo sembrare uno dei brani più coinvolgenti dei Blink 182 simile ad un pezzo "da falò in spiaggia". Anche Levante non ha apprezzato la performance del giovane concorrente, a causa di un'assenza di interpretazione che invece ha conquistato Fedez.

