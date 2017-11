Gaetano Biondi e Federica Anastasi fidanzati?/ Uomini e donne, dopo l'uscita di scena arriva la diretta social

Il trono over riuscirà a fare a meno di altri due protagonisti? Sembra proprio di sì visto che per Gaetano Biondi e Federica Anastasi è arrivato il momento di togliere le tende

02 novembre 2017 Redazione

Gaetano, Uomini e donne

Il trono over di Uomini e donne continua a fermare delle nuove coppie, volenti o nolenti. Anche per Gaetano Biondi e Federica Anastasi potrebbe essere successo lo stesso visto che i due sono ormai pronti a lasciare lo studio dopo tutte le polemiche dei giorni scorsi. I due protagonisti hanno preso posto al centro dello studio per dire la loro su quanto è successo e su quello che provano e dopo tutto, i due alla fine sembrano avere trovato il modo di andare via dallo studio lasciando posto agli altri protagonisti. Per settimane, Tina Cipollari ha accusato i due di nascondere qualcosa e Federica, in particolare, di voler giocare dicendo sì ad un possibile, tacito, accordo, che ha permesso loro di mettersi al centro dell'attenzione per un po'. Alla fine i due hanno deciso di abbandonare le loro paure e li vedremo lasciare lo studio per vivere la loro storia, potenziale, nella vita reale.

LA DIRETTA FACEBOOK E LA CONFERMA DEL LORO AMORE

Ma come stanno andando le cose tra Gaetano e Federica? Le registrazioni di Uomini e donne sono molto più avanti della messa in onda e i due sono ormai una coppia, o quasi, al di fuori dallo studio. In particolare, i due hanno deciso di fare una diretta Facebook in un gruppo dedicato proprio alla trasmissione ed è in questa lunga interazione con i loro fan che hanno sottolineato il fatto che la loro storia va avanti, insieme si trovano bene e sono felici. I fan sono contenti della loro decisione e non hanno fatto altro che complimentarsi con loro che sono apparsi complici e sorridenti. Al momento, quindi, ha trionfato l'amore, Gaetano e la sua forza continueranno a tenere insieme la coppia?

