Giancarlo Magalli / Il conduttore senza veli e coperto d'oro: spunta il filmato a "luci rosse"

Giancarlo Magalli, il noto conduttore senza veli e coperto d'oro: spunta il filmato a "luci rosse", mostrato nel corso della puntata di Sabato Italiano

02 novembre 2017 Anna Montesano

Giancarlo Magalli ha avuto un passato inedito svelato durante un servizio lanciato dal programma ''Sabato italiano''. Questo quello che è accaduto. La conduttrice Eleonora Daniele intervista l'attrice Barbara Bouchet, la regina della commedia sexy viene successivamente omaggiata con un breve filmato tratto dal film "Liquirizia" del 1979, pochi secondi e poi si torna in studio per passare all'argomento successivo. Il programma di Rai1, senza volerlo, ha mostrato agli attenti telespettatori il passato "hot" di Giancarlo Magalli. Nella scena in questione Magalli appare a petto nudo con muscoli in mostra e totalmente ricoperto da una polvere color oro. Anche due anni fa a Pechino Express si era improvvisato conduttore in vasca da bagno.

UN FILMATO "HOT" DAL PASSATO

Ultimo episodio particolare per il conduttore c'è stato durante una puntata dell’ispettore Coliandro andato in onda lo scorso gennaio, Giancarlo Magalli era stato il protagonista di una scenetta che aveva fatto il giro del web. Non più in vasca, ma questa volta in doccia, da uno smartphone usciva a tutto volume la canzone ''Kobra'' di Donatella Rettore e lui, fornito di spazzola, la cantava, accennando anche passi di ballo sensuali e carezze maliziose al vetro della cabina. Giancarlo Magalli è ormai uno degli idoli del web. Sono tante infatti le pagine nate sul conduttore che in questa maniera ha raggiunto grande popolarità. La sua simpatia mista al carattere forte e deciso lo hanno fatto accrescere in popolarità.

