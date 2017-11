Gianluca Impastato torna a Colorado / Ecco cosa farà dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip

Gianluca Impastato torna a Colorado: ecco cosa farà nello show di Italia 1 dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, le prime dichiarazioni in attesa del debutto.

02 novembre 2017 Valentina Gambino

Gianluca Impastato

Ebbene sì, dopo il Grande Fratello Vip 2017, Gianluca Impastato torna a Colorado su Italia 1. La notizia dapprima è stata data da Federica Nargi e poi ha trovato conferma da parte del diretto interessato sul profilo ufficiale di Instagram. Il comico tornerà in pista a partire dal terzo appuntamento con lo show di Italia 1 che da stasera verrà condotto da Paolo Ruffini, Federica Nargi e Scintilla. La nuova edizione del programma comico sarà un perfetto mix di novità così come di conferme. Torneranno in pista Ruffini così come Scintilla per intrattenere il pubblico in maniera leggera ma anche familiare e divertente. Gianluca Impastato quindi, dopo la sua squalifica tornerà in televisione per la gioia del pubblico e degli estimatori del programma. Paolo Mignone, Antonio Ornano ed Enzo Paci invece, doneranno alla trasmissione una nota di spensieratezza in più. Il comico di Colorado, torna a "Casa" dopo la breve esperienza al Grande Fratello Vip. La parentesi con il reality show di Endemol, non è durata per molto tempo. Ed infatti, dopo appena sei puntate, il comico è stato squalificato per via di una presunta bestemmia di cui ancora si discute.

Gianluca Impastato torna a Colorado, le dichiarazioni

La notizia del ritorno a Colorado da parte di Gianluca Impastato, era stata inizialmente diramata da Federica Nargi che, tramite le pagine del settimanale "Chi" ha affermato: “Gliela faremo pesare chiamandolo, appunto, “il comico vip”, ma questa è casa sua e siamo una bella famiglia". Ed infatti a tal proposito, anche il comico intervistato da TvZap, ha spiegato che ruolo avrà all'interno dello show di Italia 1 in partenza da stasera: “L’ esperienza che ho fatto al Grande Fratello Vip sarà il leitmotiv delle mie incursioni a Colorado: mi autocelebrerò in maniera ironica come grande vip all’interno del programma”. Tra le varie novità, potrebbero esserci anche degli amici proprio dalla Casa del GF Vip, dopo l'eliminazione: “Ho già mobilitato i miei compagni della casa che sono già usciti per venire a farmi compagnia durante le puntate. Vediamo se sarà possibile portarli sul palco”, confessa Impastato. Siamo sicuri che la nuova parentesi comica, riconsegnerà all'attore nuovo “splendore”. Ed infatti, nella Casa del GF Vip, qualcuno aveva già affermato di vederlo un poco spento e fuori forma.

