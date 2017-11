Gianmarco Onestini nuovo tronista?/ Uomini e Donne, il fratello di Luca pronto a trovare l'amore: il messaggio

Gianmarco Onestini sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Il messaggio social del fratello di Luca Onestini scatena i sospetti del pubblico...

02 novembre 2017 Anna Montesano

Gianmarco Onestini

Il pubblico di Uomini e Donne è in attesa dell'arrivo del nuovo tronista e le ultimissime news fanno spiccare un nome su tanti, quello di Gianmarco Onestini. Con l'uscita di scena di Mattia Marciano, che ha scelto la scorsa settimana Vittoria Deganello, il trono classico ha lasciato un posto vacante che potrebbe essere colmato nel corso della prossima registrazione. Ma da chi? È questa la domanda che si stanno ponendo i fan e che potrebbe aver trovato risposta proprio oggi. Gianmarco Onestini, noto fratello dell'ex tronista Luca Onestini, nonchè attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2, ha appena pubblicato un messaggio che inevitabilmente fa nascere i sospetti che possa essere proprio lui il nuovo tronista.

IL POST DI GIANMARCO SCATENA I SOSPETTI...

Su Instagram Gianmarco ha pubblicato una sua foto, accompagnata da queste parole: "Aspettando Te. Sono già 2 anni che sono single e sento che qualcosa mi manca...conoscete l'adagio "Cento donne che ti corrono dietro non ne valgono una che ti ama e sta al tuo fianco" ? Beh sarebbe bello trovare proprio quella persona che non appena senti pronunciare il suo nome inizi a sorridere..". È quindi ben chiaro che il fratello di Luca sia alla ricerca del grande amore e questo annuncio arrivato così e proprio in concomitanza al possibile arrivo di un altro tronista a Uomini e Donne alza le possibilità che possa essere proprio il volto scelto dalla redazione per prendere questo posto. Intanto sul web i fan di Uomini e Donne si dicono contenti di questa possibilità. Sarà confermata nella nuova registrazione del trono classico?

© Riproduzione Riservata.