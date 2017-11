Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si sono lasciati/ Dalle nozze alla rottura: amore finito dopo sei anni

Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si sono lasciati ad un passo dal matrimonio: l'amore tra l'ex velina e il byker è finito dopo sei anni. Il silenzio dei due sui social.

Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si sono lasciati dopo sei anni. L’ex velina e il byker si sono detti addio ad un passo dalle nozze. Sono mesi che si rincorrono i rumors sulla rottura tra i due ma la conferma ufficiale è arrivata solo oggi dalle pagine del settimanale Ogggi. L’ex velina di Striscia la Notizia e il byker si erano conosciuti nel 2011 in Sardegna durante le riprese di Paperissima Sprint di cui entrambi erano conduttori. Tra i due era nato uno splendido amore e sembrano una coppia affiatatissima. Da luglio, però, i rumors sulla rottura tra i due sono aumentati. La conferma ufficiale è arrivata solo ora anche se sia Giorgia che Vittorio non vogliono commentare la notizia. La loro, del resto, è stata una storia importante fatta di viaggi e progetti in comune. Giorgia, già mamma di Sofia, aveva coinvolto anche Vittorio Brumotti nella loro vita e sembravano esserci tutte le premesse per un lieto fine. Purtroppo, però, anche le favole d’amore più belle finiscono e così è accaduto tra Giorgia e Vittorio che si sono detti addio in silenzio.

DALLE NOZZE ALLA ROTTURA

Era il 4 maggio del 2016 quando, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, Giorgia Palmes annunciava l’intenzione di sposare Vittorio Brumotti. “Se Vittorio chiedesse la mia mano, accetterei al volo. Anche se sono sicura di una cosa: all’altare, con noi, ci sarà pure la bici. Tutta addobbata, tutta in ghingheri” – dichiarava l’ex velina di Striscia la Notizia che parlava così del suo uomo – “Se anche passasse George Clooney mi girerei dall’altra parte. Guardi, se lei lo conoscesse, Vittorio, capirebbe che è impossibile innamorarsi di un altro. Certo, è impegnativo: un’ora di relax sul divano, con lui, diventa un miraggio. Ma sa come dice il proverbio: ho voluto il Brumotti, e ora pedalo”. Un amore grande quello che ha unito Giorgia e Vittorio che, a sua volta, se avesse dovuto scegliere tra la bici e Giorgia, avrebbe scelto quest’ultima in ogni caso: “Se mi dicessero ‘O la Palmas o la bici?’. La Palmas tutta la vita. La bici è solo un mezzo che ho scelto per comunicare. Giorgina è insostituibile. Tra l’altro, è l’unica donna che non mi ha mai chiesto di rinunciare alle due ruote”.

