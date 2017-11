IL SEGRETO / Matias rifiuta di dare una seconda possibilità a Beatriz (Anticipazioni 2 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 2 novembre: Matias non intende tornare a fare coppia con Beatriz, che d'ora in avanti sarà per lui solo una cara amica. Camila è distrutta per l'aborto.

02 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Dopo i terribili avvenimenti che hanno sconvolto la famiglia Dos Casas, Matias apparirà decisamente più comprensivo nei confronti di Beatriz. Nelle ultime puntate de Il Segreto, il figlio di Emilia ha avuto un ruolo di primo piano nella ricerca di Camila e nel progetto per smascherare Damian. Il fatto ha spinto la piccola di casa a credere che tra loro possa essere possibile un ricongiungimento anche dal punto di vista sentimentale. Purtroppo però, si tratterà dell'ennesimo abbaglio: Matias ammetterà di essere molto preoccupato per le sorti della sua ex fidanzata e di tutta la sua famiglia, ancora turbata per le recenti tragedie. Ma allo stesso tempo non potrà dimenticare di essere stato lasciato da Beatriz nel peggiore dei modi. Per questo, nonostante le richieste della figlia di Hernando, lui resterà fermo nelle sue precedenti intenzioni: tra loro non potrà esistere niente di diverso di una semplice amicizia. Questa bella storia d'amore può dunque dirsi definitivamente archiviata?

Il Segreto: Camila potrà avere altri bambini?

Beatriz non sarà l'unica a disperarsi nella puntata odierna de Il Segreto. La scoperta dell'aborto subito a causa della caduta nel pozzo, ha sconvolto Camila che faticherà molto a riprendersi dallo shock. Hernando cercherà a mostrarsi forte ai suoi occhi e lo stesso faranno gli amici più fidati, che proveranno a convincerla a mettere una pietra sopra sui recenti avvenimenti. Quando accaduto continuerà a turbare la povera Camila, anche perché ci sarà in lei un altro terribile dubbio: potrà avere altri bambini o l'aborto le ha causato anche una sterilità definitiva? In attesa di scoprire la prognosi del medico, terremo oggi sotto controllo un'altra vicenda: la solitudine e la preoccupazione di Carmelo, che ha dovuto subire anche i rimproveri di Adela. Per evitare che ad Ulpiano venga fatto del male, proprio come accaduto in precedenza al padre, Leal sarà quindi costretto ad assecondare nuovamente le richieste e le minacce di Cristobal Garrigues.

