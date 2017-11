INDOVINA CHI SPOSA MIA FIGLIA!/ Su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi, 2 novembre 2017)

Indovina chi sposa mia figlia!, il film in onda su Rete 4 oggi, givedì 2 novembre 2017. Nel cast: Lino Banfi e Mina Tander, alla regia Neele Vollmar. La trama del film nel dettaglio.

02 novembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

Indovina chi sposa mia figlia!, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 2 novembre 2017 alle ore 21.15. Una prodzione italo-tedesca per un film di genere uscito nel 2009. E' una classica commedia all'italiana tipicamente incentrata sullo stile 'spaghetti e stranieri', trattando le nozze di una ragazza cresciuta in Germania ma di origine pugliese, obbligata a sposarsi in terra natia, situazione che al fidanzato completamente teutone non va a genio, non del tutto. Sul filo della battuta bucolica e di genere, il regista Neele Vollmar, dirige un cast d'attori per il pubblico italiano abbastanza sconosciuto, ragion fatta per il comico pugliese, l'inossidabile Lino Banfi, in questo lungometraggio già anziano ma ancora in grado di riservare la sua verve comica per innalzare il mood di un movie abbastanza spento. In un cast misto tra attori tedeschi ed italiani, sul versante transalpino sono da segnalare le presenze delle attrici Mina Tander e Maren Kroymann , mentre sul versante italico, assieme a Banfi, merita di essere citata al presenza della brava e collaudata attrice, soprattutto di prosa, Ludovica Modugno, sorella di Paolo Modugno, attore e doppiatore, vedova dell'attore Gigi Angelillo, con il quale, alla fine degli anni '70, fondò la compagnia di prosa Società Teatrale l'Albero. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INDOVINA CHI SPOSA MIA FIGLIA!, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Jan (Christian Ulmen) vive in Germania e ama Sara (Mina Tander) figlia di un classico emigrato italiano, originario di un piccolo paesello della Puglia, con la quale vuole convolare a nozze, ma dovrà innanzitutto avere a che fare con il padre di lei, e, nonostante suo padre sia tedesco e tutto d'un pezzo che forse non gradisce un sangue italico nella sua linea perfettamente sassone, cercherà per amore di convincere il suocero, Antonio Marcipane a dire di sì al matrimonio. Marcipane è, al contrario, pugliese tutto d'un pezzo, lo stereotipo italico nelle tante situazioni di emigrazione Oltralpe. Ma l'amore vince e vincerà anche questa volta, Sara convince il padre, ma proprio Antonio, pone la condizione che le nozze si celebrino in Puglia. Jan accetta, Sara pure, ma la famiglia di Jan, tedesca, è inorridita al pensiero di dover recarsi nella terra di quelli che spesso sono stati considerati elementi pittoreschi di un'emigrazione povera, nonostante l'integrazione delle generazioni successive. Marcipane in casa sua si sente principe e dirige questa folle orchestra composta da parenti pugliesi e tedeschi. Jan all'inzio è entusiasta della situazione che si sta evolvendo in suo favore, per poi scoprire di divenire, giorno dopo giorno, succube e vittima dello suocero e della famiglia pugliese di Sara. Riusciranno il povero Jan e la dolce Sara a ritagliarsi una vita tutta loro lontani dai giudizi faziosi dei rispettivi genitori? Ma soprattutto nell'eterno derby Italia e Germania, chi vincerà questa volta? Lo zeitgeist tedesco del padre di Jan o la comicità bucolica e pecoreccia di Lino Banfi? Su Rete 4 l'arcano sarà svelato tra battute e momenti di tenerezza tra i giovani innamorati.

© Riproduzione Riservata.