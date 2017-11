JEREMIAS RODRIGUEZ / Video, nuovi baci tra il fratello di Belen e Cristiano Malgioglio

Jeremias Rodriguez bacia di nuovo Cristiano Malgioglio, chiuso nel confessionale durante la notte di Halloween. Il paroliere ancora una volta gradisce la sorpresa (video).

02 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Jeremias Rodriguez

Mentre il mondo del web fa un gran parlare del nuovo flirt della sorella Cecilia, anche Jeremias Rodriguez continua ad impegnarsi per mantenere su di sè l'attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip 2. Ma questa volta il motivo di discussione non è il suo complicato passato, con il grande segreto che giorno dopo giorno sta venendo alla luce. Il concorrente di origine argentina, infatti, continua ad avvicinarsi pericolosamente a Cristiano Malgioglio, con un nuovo divertente confronto. Solo qualche giorno fa avevamo visto Jeremias avvicinarsi di soppiatto al letto del paroliere e baciarlo, mentre Ignazio Moser lo teneva fermo. Qualcosa di simile è avvenuto anche durante la festa di Holloween organizzata all'interno della Casa. All'interno del confessionale, dove si trovava anche Luca Onestini, Jere ha baciato più volte Malgioglio che sembra avere particolarmente gradito l'interesse del compagno di avventura. Clicca qui per vedere il video di questo momento.

Jeremias Rodriguez bacia Cristiano Malgioglio

Jeremias Rodriguez ha baciato nuovamente Cristiano Malgioglio, per nulla deluso per l'interesse mostrato dall'argentino nei suoi confronti. E mentre i social network continuano a dirsi convinti che il fratello di Belen stia solo cercando di attirare l'attenzione al fine di scongiurare il rischio di nomination il prossimo lunedì, continua a tenere banco la discussione in merito al suo burrascoso passato, con il confronto non sempre facile tra lui e il padre. Alcuni dettagli della sua vita in Argentina sono recentemente stati svelati: "Ho accettato di venire qui per quello, per raccontarmi a 360°, io mi sono salvato raccontandomi in passato. Non mi devo nascondere da niente, è stata la mia vita". Il gieffino ha infatti parlato dei suoi problemi di obesità oltre che di alcune 'cose orrende' che lo hanno visto come protagonista e che hanno spinto il padre Gustavo a tenerlo chiuso in casa, quando ancora la famiglia viveva in Argentina.

© Riproduzione Riservata.