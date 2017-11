Jara / Chi è la misteriosa dama di Uomini e donne che balla con Sossio Aruta

Una misteriosa dama correrà in soccorso di Sossio Aruta ballando con lui quando tutti gli voltano le spalle, è Jara la nuova perla di Uomini e donne e del trono over?

02 novembre 2017 Hedda Hopper

Uomini e Donne, trono over

Tutto è pronto per una nuova puntata del trono over di Uomini e donne ma oggi i protagonisti non saranno i soliti noti a cui siamo abituati. Dal parterre femminile si alzerà in piedi una bella dama mora, molto giovane rispetto alle sue colleghe, pronta a correre in soccorso di Sossio Aruta. Il calciatore anche oggi finirà in difficoltà per quello che è successo con Manila Boff. Il pubblico sarà contro di lui tanto che la stessa Gemma Galgani gli dirà: "Vuoi ballare con la sedia o con Gemma (rea di averlo difeso)" ma ecco arrivare la bella Jara. Intraprendente, ben vestita e con il volto angelica proprio Jara potrebbe essere la vera rivelazione delle prossime puntate del trono over.

IL FUTURO DI JARA NEL PROGRAMMA

Anche nelle ultime registrazione del programma sembra proprio che Jara troverà qualcuno con cui uscire e condividere i suoi interessi. A sorpresa l'uomo in questione non sarà Sossio Aruta ma Nicola. Lui e Jara escono insieme convinti di avere dei punti in comune che potrebbero farli andare ancora avanti. Jara rivelerà di trovarsi molto bene con il cavaliere e di aver apprezzato il cavaliere sin da quando era già impegnato con Valentina. Anche in questo caso le discussione non mancheranno e l'attenzione si sposteranno su quest'ultima ma siamo sicuri che Jara si farà notare non solo oggi, per la sua bellezza, ma anche in futuro per il mondo che ha dentro. Curiosi di conoscerla e di capire se sarà da inserire nei "buoni o nei cattivi" del trono over di Uomini e donne?

